Lotte muss unnötig lange zittern Nach 4:2 bei Eintracht Rheine im Viertelfinale

Rheine. Weniger souverän, als es mit etwas mehr Konsequenz leicht möglich gewesen wäre, ist Fußball-Drittligist Sportfreunde Lotte ins Viertelfinale des Westfalenpokals eingezogen. Beim zunächst überforderten Oberligisten Eintracht Rheine siegte SFL verdient mit 4:2 (3:1).

Das Spiel begann aus Sicht der Lotter, die nach dem 2:1 gegen Halle fleißig durchwechselten, als wäre es ein Wunschkonzert. Nach 95 Sekunden flankte Nico Neidhart in den Rücken der Abwehr, wo Jaroslaw Lindner frei zum 1:0 traf.

Auch im Anschluss gewährte der Gastgeber dem Drittligisten auf dem holprigen Geläuf unerwartet viele Freiräume. Hamadi Al Ghaddioui verpasste frei aufs Tor zulaufend das 2:0 (11./Torwart Wiesch hält), auch dem von Michael Schulze herrlich freigespielten Max Wegner fehlte das Glück (17.).

Wendel verursacht Elfmeter

Überraschend kam die Eintracht zum 1:1. SFL-Innenverteidiger Tim Wendel zog im Strafraum Timo Scherping am Trikot. Kevin Grewe verwandelte den fälligen Strafstoß sicher (21.). „Lindner lag am Boden, wir dachten, dass Rheine nicht weiterspielt. Deshalb halte ich mich zunächst zurück“, beschrieb Wendel später. „Ich hätte mir gewünscht, dass der Schiedsrichter Freistoß für uns gepfiffen hätte“, ärgerte sich auch Trainer Marc Fascher.

Hober erzielt die erneute Führung

Wenig später lagen die Gäste wieder vorne. Die Vorlage von Wegner verwandelte Marco Hober sicher zum 2:1 (25.). Vorlagengeber des 3:1 (34.) durch Al Ghaddioui war der von Tim Gorschlüter eingesetzte Lindner.

Al Ghaddioui (46., Lattentreffer) und Lindner (47.) ließen Chancen aus, den Sack zuzumachen. Gorschlüter bewies freistehend, dass er kein Torjäger ist (57.). Dann die spektakulärste Szene des Spiels: Philip Fontein versuchte es mit einem 40-Meter-Heber. Fernandez rettete rückwärts laufend und dann springend mit dem Fuß; der Keeper lenkte den Ball kurz vor der Linie ganz knapp über die Latte (63.).

Gegner ins Spiel zurückgebracht

Wie aus dem Nichts verkürzte der Gastgeber. Hober wollte Jonas Acquistpace anspielen, doch der griff nicht ein. Der Ball kam zu Daniel Mladenovic – 2:3 (60.). Wegner verschoss frei vor dem Tor einen hoppelnden Ball (69.). Bo Weishaupt scheiterte per Kopfball an Fernandez (80.). „Wir wollten in der zweiten Hälfte eines vermeiden: den Gegner ins Spiel zurückzubringen. Das haben wir mit unseren zahlreichen vergebenen Chancen leider doch getan“, sagte Fascher.

Das Zittern beendete Schulze auf Vorlage von Al Ghaddioui mit dem 4:2 (84.). Einen Angriff zuvor hatte Freiberger die Latte und Al Ghaddioui den Pfosten getroffen. „Wir haben es unnötig spannend gemacht“, sagte Schulze nach seinem ersten SFL-Treffer: „Aber es macht ja den Reiz des Pokals aus, dass der Favorit seine Chancen nicht ausreichend nutzt.“