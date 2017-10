NBA-Saisonvorbereitung Starkes Debüt von Theis - Auch Kleber auf dem Feld

Boston. Der deutsche Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat gleich bei seinem Debüt im ersten Vorbereitungsspiel auf die neue NBA-Saison eine glänzende Leistung abgeliefert.

Beim 94:82-Erfolg seiner Boston Celtics über die Charlotte Hornets war der 25-Jährige mit zwölf Punkten bester Werfer seines Teams. Zudem sicherte Theis in nur 13 Minuten insgesamt sieben Rebounds. Er war im Sommer vom deutschen Meister Brose Bamberg in die nordamerikanische Profiliga gewechselt.

Auch Kleber feiert Premiere - Nowitzki in neuer Rolle

Auch Maximilian Kleber feierte seine Premiere im Trikot der Dallas Mavericks. Beim 106:104 gegen die Milwaukee Bucks kam der frühere Münchner an der Seite von Superstar Dirk Nowitzki auf vier Punkte. Nowitzki stand in seiner neuen Rolle auf der Center-Position nur neun Minuten auf dem Parkett und erzielte fünf Zähler. Neben dem Trio sind diese Saison auch Jungstar Dennis Schröder von den Atlanta Hawks und Paul Zipser (Chicago Bulls) in der NBA aktiv.