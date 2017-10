Osnabrück. TV-Planer: Auf Eurosport wird der Sommer Grand Prix 2017 im Skispringen live im TV und Stream gezeigt. Sport1 zeigt Eishockey mit Düsseldorfer EG gegen Eisbären Berlin live im Free-TV. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Dienstag, 3. Oktober 2017.

Was läuft heute am Dienstag, 3. Oktober 2017, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Skispringen live im TV und Live-Stream: Sommer Grand Prix 2017 live

Der MDR zeigt am Dienstag ab 14.30 Uhr die Regionalliga Nordost live im Free-TV. Die Begegnung vom 1. FC Lok Leipzig gegen Energie Cottbus ist live im TV und Stream auf mdr.de zu sehen. Auch auf Sport1 kann die Regionalliga im Fernsehen mitverfolgt werden: Ab 15 Uhr überträgt Sport1 das Regionalliga-Südwest-Duell vom SSV Ulm gegen Stuttgarter Kickers live im TV und Live-Stream.

Eurosport zeigt ab 16.30 Uhr Skispringen live im TV und Stream. Beim Sommer Grand Prix 2017 wird am Dienstag in Klingenthal das Einzelspringen ausgetragen. Auf der Internetseite von Eurosport können Sie den Sommer Grand Prix live im Stream sehen.

Auf Sport1 kann am Dienstag ab 16.55 Uhr Eishockey live mitverfolgt werden. Zunächst zeigt der Sportsender das DEL-Spiel der Düsseldorfer EG gegen Eisbären Berlin live im Free-TV und Stream. Weiter geht es um 19.15 Uhr mit der Eishockey-Champions-League. Darin spielt Red Bull München gegen Brynäs IF. Am Dienstagabend überträgt Sport1 zudem basketball mit Oettinger Rockets gegen EWE Baskets Oldenburg live im TV und Livestream. Auf der Internetseite von Sport1 gibt es den kostenlosen Stream zum TV-Programm. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

