Osnabrück. TV-Planer: Im WDR läuft die 3. Liga mit dem Derby von Preußen Münster gegen VfL Osnabrück live im TV und Stream. Der MDR zeigt Boxen live im Free-TV. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Samstag, 30. September 2017.

Ab 10.30 Uhr überträgt Eurosport die Superbike-Weltmeisterschaft live im TV und Livestream. An diesem Wochenende macht die Superbike-WM im französischen Magny-Cours Halt. Zunächst ist die Superpole-Qualifikation und ab 13 Uhr das 1. Rennen live zu sehen. Der kostenlose Stream kann auf der Internetseite von Eurosport abgerufen werden. Weiteren Motorsport zeigt RTL am Samstag im Fernsehen: Ab 10.45 Uhr ist das Qualifying zum Großen Preis von Malaysia in der Formel 1 live im Free-TV zu sehen.

Sport1 zeigt ab 12.55 Uhr den 2. Tag beim Rugby-Turnier DHL Oktoberfest 7s live. An dem Turnier im Olympiastadion München nehmen zwölf Weltklasse-Teams teil. Ab 15.55 Uhr kann auf Sport1 die Volleyball-EM der Frauen live im Free-TV und Stream mitverfolgt werden. Die deutschen Frauen sind in den Play-offs an Aserbaidschan gescheitert. Daher zeigt der Sportsender das Halbfinale von Niederlande gegen Aserbaidschan live. Auf der Internetseite von Sport1 gibt es den kostenlosen Livestream.

NDR, WDR und MDR zeigen am Samstag drei Spiele der 3. Liga live im TV und Live-Stream. Ab 14 Uhr ist unter anderem im WDR das Derby von Preußen Münster gegen VfL Osnabrück live im Free-TV und Stream auf wdr.de zu sehen. Am Samstagabend zeigt der MDR zudem Boxen live im TV und Livestream: Ab 22.30 Uhr gibt es die beiden Kämpfe von Dominic Bösel vs. Alis Sijaric und Adam Deines vs. German Rafael live zu sehen. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

