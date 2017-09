„Es kommt auf Kleinigkeiten an“ Weltmeister Häkkinen im Gespräch auf der Rennstrecke

Spielberg. Tempo 220, 230, 240 … die Remus-Kurve rast heran. Jetzt sollte er doch mal bremsen. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Zu spät? Nicht mit Mika Häkkinen. Exakt wie ein Chirurg knallt er aufs Pedal, runter auf 70, schaltet, lenkt präzise ein, gibt Gas, schaltet. Klack, klack, klack. Wir schießen voran.

Er fliegt noch immer, der „fliegende Finne“ aus den Formel-1-Zeiten der Neunziger. Bei der Kurvenhatz lächelt er ganz entspannt – im Gegensatz zum Beifahrer, der den zweifachen Weltmeister auf der Rennstrecke Spielberg bei Graz zum Gespräch trifft. „Ich bin fast überrascht, wie schnell ich noch bin“, sagt Häkkinen mit ruhiger Stimme. Die 612 PS unter der Motorhaube des Mercedes E 63 S bringt er derweil zum Brüllen. Die Reflexe sind wie in den Zeiten des Dauer-Duells mit Michael Schumacher. Und die Fitness? Selbst für aufreibende Langstrecken noch gut, auch wenn der Sixpack sich etwas verflüchtigt hat. Nun ja, mit 49 …

Tendenz Richtung Hamilton

Zehn Jahre liegt die aktive Motorsport-Zeit jetzt zurück. Aber natürlich „bin ich noch ziemlich nah am Renngeschehen der Formel 1“, sagt der Finne, der mit McLaren zusammenarbeitet. Da liegt die Frage nahe: Wer wird dieses Jahr Weltmeister? Vettel oder Hamilton? „Lewis ist sehr schnell – und er macht auch mit dem Mercedes-Team einen extrem guten Job“, lässt Häkkinen leichte Tendenzen erkennen. Aber erst die kommenden drei Rennen werden seiner Ansicht nach die Entscheidung bringen. „Hamilton ist aggressiver, Vettel sehr gleichmäßig stark – es kommt auf Kleinigkeiten an“, sagt der Weltmeister von 1998 und 1999.

Erinnerungen an das Duell mit Schumacher

Hamilton, der Aggressive, Vettel, der Überlegte: Fühlt sich Häkkinen da manchmal an seine legendären Duelle mit dem impulsiven Michael Schumacher erinnert? „Ja und nein.“ Der Fahrer sei zwar nach wie vor das Wichtigste. „Früher gab es noch mehr Stellschrauben, an denen man drehen konnte.“ Bei Reifenherstellern etwa gebe es keine Wahl mehr. „Und die sind ja das Zweitwichtigste beim Fahren – gerade für Speed und Sicherheit“, so Häkkinen.

Vielleicht hilft der dreifache Vater auch deswegen dem finnischen Reifenhersteller Nokian bei der Entwicklung neuer Pneus. „Ich hatte ja selbst 1995 einen schweren Unfall wegen eines Reifenplatzers.“ Aufprall mit 170 Stundenkilometern, Schädelbruch, Koma, monatelanger Krankenhausaufenthalt, mühsame Rückkehr ins Cockpit. Regelmäßig Reifen kontrollieren gehört auch für den Privatfahrer Häkkinen heute noch zu den wichtigsten Tipps – gerade jetzt vor der Winterzeit. Zumal der Straßenverkehr ohnehin mehr Stress als die Rennstrecke bedeute, sagt der Finne.

Zurückhaltung im Verkehr

3,4 Sekunden von null 100 – das ist kein Stress? Nicht für den „flying finn“. „Aber normale Straßen, die werden immer schlechter, die Autos immer schneller, der Verkehr wird immer hektischer“, sagt Häkkinen. Gerade im Sommer in seiner Wahlheimat Monaco gehe es chaotisch zu. „Ich denke stets daran, dass dort Familien und Kinder unterwegs sind. Da fahre ich immer zurückhaltend und lieber früher los.“ Nur in den seltenen Fällen einer freien deutschen Autobahn, da geht es auch bei ihm mal im Straßenverkehr schnell voran.

Kein Comeback in Sicht

1998 und 2000 hat Häkkinen in Österreich die Formel-1-Rennen gewonnen. Jetzt geht es in die Boxengasse. Zieht es den Finnen nicht noch einmal zurück in den Rennsport nach so einer Reihe blitzschneller Runden um den 4,3-Kilometer-Kurs? „Klare Antwort: nein“, sagt der Blondschopf. Motorsport würde er nicht allein fahren, um schnell zu sein – „ich will gewinnen“. Das aber hieße eisenharte Arbeit mit Technikern, im Simulator, mit dem Fitnesstrainer. Der Frau, den Kindern und sich selbst will er die Entbehrungen nicht mehr zumuten. „Jünger wirst du nicht. Also nutze die Zeit.“ Gerne auch mit Vollgas; wir fahren noch eine Runde.