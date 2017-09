Zahlen und Fakten Alles Wichtige zum siebten Bundesliga-Spieltag

Bestreitet sein 50. Bundesligaspiel als Trainer von Eintracht Frankfurt: Nico Kovac. Foto: dpa

Osnabrück. An diesem Wochenende bietet die Bundesliga einige interessante Partien: In Hamburg findet die 107. Auflage des Nordderbys zwischen dem HSV und Werder Bremen statt, in Gelsenkirchen trifft der FC Schalke auf Bayer Leverkusen. Außerdem bestreitet Frankfurts Cheftrainer Nico Kovac sein 50. Bundesligaspiel als Chefcoach der Eintracht gegen den VfB Stuttgart. Hier finden Sie alle wichtigen Zahlen und Fakten zum siebten Spieltag der Bundesliga.