So reagieren Internetnutzer Miserable Europa-League-Woche: Schlechter als das Mathe-Abi

Osnabrück. Das gab es seit 1981 nicht mehr: Alle sechs deutschen Mannschaften im Europapokal verloren unter der Woche ihre Partien auf europäischer Ebene. Sowohl die Champions-League-Teilnehmer aus München, Dortmund und Leipzig als auch die Europa-League-Starter Hertha BSC, Hoffenheim und Köln gingen leer aus. Im Netz sorgt diese Bilanz teilweise für Ernüchterung, aber vor allem für Zynismus und Spott.

Null Punkte aus sechs Europapokal-Partien – das erschreckende Resultat einer Europapokal-Woche, die für die Bundesligisten einige Fragen aufwirft. Zum Vergleich: Die sieben Vertreter der englischen Premier League holten aus ihren Spielen in Champions- und Europa-League insgesamt 17 Punkte und blieben ungeschlagen. Die sechs italienischen Teams fuhren ganze 16 Punkte ein, die Spanier kamen immerhin auf zehn Zähler.

Das Netz hat „Lösungen“ parat

Was sind die Ursachen für diese miserable Bilanz? Und wie lässt sich das „Europapokal-Problem“ der Bundesligisten zeitnah lösen? Wir haben uns mal in den sozialen Netzwerken umgeschaut und sind dort auf zum Teil verzweifelte Lösungsvorschläge und natürlich eine gute Portion Sarkasmus gestoßen.

Null Punkte – Wo ist eigentlich Stefan Raab?

0 Punkte für Deutschland... Wo ist Stefan Raab wenn man ihn braucht? #EL#CL - SPOX Redaktion (@spox) 28. September 2017

Hätte ja auch keiner gedacht, dass wir im Matheabi mehr Punkte geholt haben, als alle deutschen Teams diese Woche zusammen in Europa. - FUMS (@fums_magazin) 28. September 2017

Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen Nie die Deutschen. #oderso#el#cl - RBLObserver (@RBL_Observer) 28. September 2017

Die User sparen nicht mit Hohn und Spott. Und in Mainz sieht man sich rehabilitiert für die Kritik an den schwachen Europapokal-Auftritten in den vergangenen Jahren.

Die Bundesliga muss sich endlich Investoren öffnen, um künftig gegen Östersund und Rasgard eine Chance zu haben. - Martin Schneider (@MSneijder) 28. September 2017

Liebe Bundesliga,

Sie spielen International mit reduzierter Geschwindigkeit, weil Ihr Punktevolumen der Fünfjahreswertung aufgebraucht ist. - FUMS (@fums_magazin) 28. September 2017

Durch diese Europapokal-Woche ist Mainz 05 rehabilitiert - meuren (@eckenkoenig) 28. September 2017

Und natürlich lässt auch bei den Fans der anderen Bundesliga-Vereine, die in dieser Saison nicht europäisch unterwegs sind, der Aufschrei nicht lange auf sich warten. Aber ob Hannover und Hamburg als Europapokal-Teilnehmer tatsächlich die Probleme lösen würden?

Kann man noch eine deutsche Mannschaft in der #UCL oder #UEL austauschen?

Leverkusen hätte Bock, Punkte zu holen. #PFCTSG - Jule (@Jules_says_yeah) 28. September 2017

Wollen wir nächste Saison nicht einfach den HSV alleine in den Europapokal schicken?



Die bekommen das sicherlich genau so gut hin. - Padde (@padde_04) 28. September 2017