Osnabrück. Genau zehn Pflichtspiele (inklusive Supercup) hat es gedauert, bis die Verantwortlichen des FC Bayern die berühmte Reißleine gezogen haben. Wirklich überraschend kommt die Trennung von Trainer Carlo Ancelotti nicht, auch wenn der Zeitpunkt ziemlich ungewöhnlich ist.

Ein Unentschieden und eine Niederlage in der Bundesliga, dazu die deftige 0:3-Pleite in der Champions League in Paris reichten aus, dass der Italiener nach etwas mehr als einem Jahr bei den Bayern schon wieder Geschichte ist. Der für bayrische Verhältnisse schleppende Saisonstart ist dafür aber sicherlich nicht der Hauptgrund. Zweifel begleiteten Ancelotti schon länger. Einzig der Meistertitel in der vergangenen Spielzeit war den erfolgsverwöhnten Verantwortlichen und Fans eigentlich schon zu wenig, die Art des Fußballs hatte gelinde gesagt nicht nur Anhänger.

Komplettes Gegenstück zu Guardiola

Viel mehr war es aber wahrscheinlich die Art Ancelottis, die zunehmend ein Dorn im Auge war. Der weit gereiste und mit reichlich Erfolgen dekorierte Trainer war das komplette Gegenstück zu seinem Vorgänger Pep Guardiola. Ancelottis Ruhe in allen Lagen wirkte teilweise etwas befremdlich, passte aber wohl vor allem einfach nicht zum FC Bayern. Die Verantwortlichen um Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß schienen ihrem Coach nicht richtig zu vertrauen und reagierten nun, wie es jeder Verein seit vielen Jahren tut: Sie wurden in einer sehr frühen Phase der Saison nervös und warfen den Trainer raus.

Zündstoff selbst geliefert

Nun lässt es sich trefflich spekulieren, in welcher Form Ancelotti ganz aktuell selbst zu seiner Demission beigetragen hat. Seine doch sehr gewagte Aufstellung in Paris lässt eigentlich nur zwei Schlüsse zu: Entweder war er wirklich davon überzeugt, dass diese Formation die beste für dies Partie gewesen ist. Einem solch erfahrenen Mann muss aber eigentlich bewusst gewesen sein, welch großen Zündstoff es beim FC Bayern birgt, Spieler wie Hummels, Boateng, Robben und Ribéry auf der Bank oder Tribüne schmoren zu lassen. „Ich bedaure nichts“, hatte Ancelotti selbst nach dem Spiel in Paris gesagt. Man möchte nicht ausschließen, dass er auch ähnlich über seine Entlassung denkt.