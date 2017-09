Osnabrück. TV-Planer: Auf Sport1 läuft Basketball mit s. Oliver Würzburg gegen Brose Bamberg live im TV und Stream. Außerdem zeigt Sport1 Rugby live im Free-TV. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Freitag, 29. September 2017.

Was läuft heute am Freitag, 29. September 2017, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Basketball live im TV und Live-Stream: s. Oliver Würzburg - Brose Bamberg live

Ab 13 Uhr zeigt Sport1 am Freitag das DHL Oktoberfest 7s im Rugby live im TV und Livestream. Das zweitägige Rugby-Spektakel steigt im Olympiastadion München. Zwölf Weltklasse-Teams nehmen an dem Turnier teil. Auf laola1.tv werden derweil ab 18.30 Uhr ausgewählte Spiele der Champions League im Tischtennis live im Stream übertragen. Unter anderem sind Borussia Düsseldorf und der 1. FC Saarbrücken in der Champions League im Einsatz.

Am Abend überträgt Sport1 den Auftakt der Basketball-Bundesliga live im TV und Live-Stream. Ab 20.30 Uhr ist das Eröffnungsspiel von s. Oliver Würzburg gegen Bromse Bamberg live im Free-TV und Stream zu sehen. Der kostenlose Livestream kann auf der Internetseite von Sport1 abgerufen werden. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Freitag, 29. September 2017, rund um Sport live im TV und Live-Stream: