0:3 gegen Paris St. Germain Die höchsten Niederlagen des FC Bayern in der Champions League

Nach dem 0:3 gegen Paris St. Germain: Was waren die höchsten Niederlagen des FC Bayern in der Champions League? Foto: imago/Action Pictures

Paris. Der FC Bayern München hat beim 0:3 gegen Paris St. Germain die höchste Niederlage in einem Gruppenspiel der Champions League kassiert. Überhaupt verlor der deutsche Rekordmeister in 223 Partien der Königsklasse nur zweimal höher. Was waren die höchsten Niederlagen des FC Bayern in der Champions League?