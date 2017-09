Osnabrück. TV-Planer: Sport1 und Sky zeigen die Spiele der deutschen Mannschaften in der Europa League live im TV und Stream. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Donnerstag, 28. September 2017.

Was läuft heute am Donnerstag, 28. September 2017, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Am Donnerstag wird in der Europa League 2017/18 der 2. Spieltag der Gruppenphase ausgetragen. Aus deutscher Sicht sind der 1. FC Köln, Hertha BSC Berlin und die TSG 1899 Hoffenheim in der Europa League dabei. Auf dem Pay-TV-Sender Sky sind ab 19 Uhr die Spiele 1. FC Köln - Roter Stern Belgrad und Östersunds FK - Hertha BSC Berlin live im TV zu sehen. Sky-Abonnenten können via „Sky Go“ die Europa League live im Stream sehen.

So sehen Sie die Europa League mit Ludogorez Rasgrad gegen 1899 Hoffenheim live im TV und Stream.

Ab 21 Uhr zeigt Sport1 die Europa League mit Ludogorez Rasgrad gegen 1899 Hoffenheim live im Free-TV und Live-Stream. Bereits um 19 Uhr beginnt die Vorberichterstattung auf Sport1. Auf der Internetseite von Sport1 gibt es den kostenlosen Stream. Im Anschluss an die Übertragung zeigt Sport1 Zusammenfassungen der Europa-League-Spiele von Hertha BSC Berlin und dme 1. FC Köln. Auch Sky zeigt das Spiel von 1899 Hoffenheim live im TV. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Donnerstag, 28. September 2017, rund um Sport live im TV und Live-Stream: