Osnabrück. Zweites Spiel, erster Sieg? In der Europa League 2017/18 will die TSG 1899 Hoffenheim am Donnerstag, 28. September 2017 (Anstoß 21.05 Uhr), gegen Ludogorez Rasgrad die ersten drei Punkte holen. So sehen Sie Rasgrad gegen 1899 Hoffenheim live im TV und Live-Stream.

In der Bundesliga ist die TSG 1899 Hoffenheim in der Saison 2017/18 bisher ungeschlagen, doch im ersten Spiel der Gruppenphase in der Europa League 2017/18 setzte es vor zwei Wochen eine 1:2-Niederlage gegen Sporting Braga. Für die in der Champions-League-Qualifikation gescheiterte TSG war das alles andere als zufriedenstellend, weswegen am Donnerstag, 28. September 2017, der erste Sieg her soll. Gegner ist der bulgarische Klub Ludogorez Rasgrad. Hier erfahren Sie, wie Sie Ludogorez Rasgrad gegen 1899 Hoffenheim live im TV und Livestream sehen können.

Ludogorez Rasgrad - 1899 Hoffenheim live im Free-TV: Sport1 zeigt Europa League live

Auf Sport1 ist pro Spieltag in der Europa-League-Gruppenphase ein Spiel mit deutscher Beteiligung live im Free-TV zu sehen. An diesem Donnerstag zeigt der Sportsender das Spiel von Ludogorez Rasgrad gegen 1899 Hoffenheim live im TV und Live-Stream. Um 19 Uhr beginnt die Vorberichterstattung mit den Moderatoren Oliver Schwesinger und Ruth Hofmann. Als Experten sind Olaf Thon und Huub Stevens im Studio. Aus Rasgrad meldet sich Reporter Jochen Stutzky. Um 21.05 Uhr übernimmt Markus Höhner, um Rasgrad gegen Hoffenheim live zu kommentieren. (Weiterlesen: Reife im Frühherbst für Hoffenheim und Nagelsmann.)

Im Anschluss an die Live-Übertragung vom Eurosport-League-Spiel der TSG zeigt Sport1 Zusammenfassungen weiterer Partien des Tages. Dazu gehören auch die Begegnungen von 1. FC Köln - Roter Stern Belgrad und Östersunds FK - Hertha BSC Berlin, die am Donnerstag bereits um 19 Uhr angepfiffen werden.

EL live: Rasgrad - Hoffenheim live im kostenlosen Stream

Auf der Internetseite von Sport1 kann die Begegnung von Ludogorez Rasgrad gegen 1899 Hoffenheim live im Stream mitverfolgt werden. Der Abruf ist kostenlos und kann sowohl über den PC, als auch über mobile Geräte wie Smartphones und Tablets erfolgen. Bei der Nutzung ist lediglich eine stabile WLAN-Verbindung von Vorteil. (Weiterlesen: Nagelsmann schlägt Tedesco im „Streber“-Duell.)

Europa League live: Ludogorez Rasgrad - TSG Hoffenheim live im TV und Stream bei Sky

Auf dem Bezahlsender Sky sind ausgewählte Spiele der Europa League live im TV zu sehen. Am Donnerstag zeigt Sky ab 19 Uhr die beiden Spiele 1. FC Köln - Roter Stern Belgrad und Östersunds FK - Hertha BSC Berlin live im Fernsehen. Ab 21 Uhr folgt dann die Übertragung von Ludogorez Rasgrad - 1899 Hoffenheim live im TV. An 18.30 Uhr führt Moderatorin Britta Hofmann auf dem Sender „Sky Sport 1“ durch die Live-Übertragung von der Europa League. (Weiterlesen: So verpatzte Hoffenheim die Europa-League-Premiere.)

Über das Streaming-Portal „Sky Go“ können zahlende Kunden von Sky die Europa League live im Stream sehen. Zu allen gebuchten Inhalten können dort Livestreams abgerufen werden. Das Streaming-Angebot kann sowohl über den PC, als auch via App auf Smartphones und Tablets genutzt werden.