Osnabrück. Champions League 2017/18: Vom 12. September bis 6. Dezember 2017 findet die Gruppenphase in der Champions League statt. Hier gibt es Gruppen, Termine, Spielplan und Ergebnisse zur Vorrunde in der Champions League 2017/18.

In der Champions League 2017/18 treffen ab dem 12. September 2017 wieder die 32 erfolgreichsten Vereine Europas aufeinander. Aus Deutschland haben sich der FC Bayern München, RB Leipzig und Borussia Dortmund für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert. Die TSG 1899 Hoffenheim ist in der Champions-League-Qualifikation am FC Liverpool gescheitert. Daher sind in dieser Saison nur drei Bundesligisten in der Königsklasse vertreten. Hier finden Sie Spielplan und Ergebnisse zur Champions-League-Gruppenphase.

Champions League 2017/18: Termine

In der Gruppenphase der Champions League 2017/18 wird in acht Gruppen á vier Mannschaften um den Einzug ins Achtelfinale gekämpft. Jeweils die Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich für die erste K.O.-Runde der Königsklasse. In der Vorrunde treffen die Teams jeweils zweimal aufeinander. Die Champions-League-Gruppenphase findet vom 12. September bis 6. Dezember 2017 statt. Das Achtelfinale findet im Februar und März 2018 statt und das Viertelfinale folgt im April 2018. Nach dem Halbfinale im April und Mai 2018 wird das Champions-League-Finale in Kiew am Samstag, 26. Mai 2018, ausgetragen. Alle Termine der Champions League 2017/18 finden Sie am Ende des Artikels in der „Zur Sache“-Box.

Champions League 2017/18: Die deutschen Gruppen

Mit dem FC Bayern München, RB Leipzig und Borussia Dortmund stehen drei Vereine aus Deutschland in der Gruppenphase der Champions League 2017/18. Der FC Bayern spielt in Gruppe B gegen RSC Anderlecht, Paris St. Germain und Celtic Glasgow. RB Leipzig trifft in Gruppe G auf AS Monaco, Besiktas Istanbul und den FC Porto. Der BVB bekommt es in Gruppe H mit Tottenham Hotspur, Real Madrid und APOEL Nikosia zu tun. (Weiterlesen: Das sind die Gegner der deutschen Teams in der Champions League.)

Champions League: Gruppen, Spielplan und Ergebnisse

Hier finden Sie Gruppen, Spielplan und Ergebnisse zur Gruppenphase in der Champions League 2017/18.

Gruppe A: FC Basel, Manchester United, ZSKA Moskau, Benfica Lissabon

1. Spieltag (Dienstag, 12. September 2017): Manchester United - FC Basel (3:0) / Benfica Lissabon - ZSKA Moskau (1:2)

(Mittwoch, 22. November 2017): ZSKA Moskau - Benfica Lissabon (18 Uhr) / FC Basel - Manchester United (20.45 Uhr) 6. Spieltag (Dienstag, 5. Dezember 2017): Manchester United - ZSKA Moskau (20.45 Uhr) / Benfica Lissabon - FC Basel (20.45 Uhr)

Gruppe B: Celtic Glasgow, FC Bayern München, Paris St. Germain, RSC Anderlecht

1. Spieltag (Dienstag, 12. September 2017): Celtic Glasgow - Paris St. Germain (0:5) / FC Bayern München - RSC Anderlecht (3:0)

(Mittwoch, 22. November 2017): Paris St. Germain - Celtic Glasgow (20.45 Uhr) / RSC Anderlecht - FC Bayern München (20.45 Uhr) 6. Spieltag (Dienstag, 5. Dezember 2017): Celtic Glasgow - RSC Anderlecht (20.45 Uhr) / FC Bayern München - Paris St. Germain (20.45 Uhr)

Gruppe C: AS Rom, FC Chelsea, Atlético Madrid, FK Qarabag

1. Spieltag (Dienstag, 12. September 2017): AS Rom - Atlético Madrid (0:0) / FC Chelsea - FK Qarabag (6:0)

(Mittwoch, 22. November 2017): FK Qarabag - FC Chelsea (18 Uhr) / Atlético Madrid - AS Rom (20.45 Uhr) 6. Spieltag (Dienstag, 5. Dezember 2017): AS Rom - FK Qarabag (20.45 Uhr) / FC Chelsea - Atlético Madrid (20.45 Uhr)

Gruppe D: FC Barcelona, Juventus Turin, Olympiakos Piräus, Sporting Lissabon

1. Spieltag (Dienstag, 12. September 2017): Olympiakos Piräus - Sporting Lissabon (2:3) / FC Barcelona - Juventus Turin (3:0)

(Mittwoch, 22. November 2017): Sporting Lissabon - Olympiakos Piräus (20.45 Uhr) / Juventus Turin - FC Barcelona (20.45 Uhr) / 6. Spieltag (Dienstag, 5. Dezember 2017): Olympiakos Piräus - Juventus Turin (20.45 Uhr) / FC Barcelona - Sporting Lissabon (20.45 Uhr)

Gruppe E: Spartak Moskau, FC Liverpool, NK Maribor, FC Sevilla

1. Spieltag (Mittwoch, 13. September 2017): FC Liverpool - FC Sevilla (2:2) / NK Maribor - Spartak Moskau (1:1)

(Dienstag, 21. November 2017): Spartak Moskau - NK Maribor (18 Uhr) / FC Sevilla - FC Liverpool (20.45 Uhr) 6. Spieltag (Mittwoch, 6. Dezember 2017): FC Liverpool - Spartak Moskau (20.45 Uhr) / NK Maribor - FC Sevilla (20.45 Uhr)

Gruppe F: Shakhtar Donezk, Feyenoord Rotterdam, Manchester City, SSC Neapel

1. Spieltag (Mittwoch, 13. September 2017): Shakhtar Donezk - SSC Neapel (2:1) / Feyenoord Rotterdam - Manchester City (0:4)

(Dienstag, 21. November 2017): SSC Neapel - Shakhtar Donezk (20.45 Uhr) / Manchester City - Feyenoord Rotterdam (20.45 Uhr) 6. Spieltag (Mittwoch, 6. Dezember 2017): Shakhtar Donezk - Manchester City (20.45 Uhr) / Feyenoord Rotterdam - SSC Neapel (20.45 Uhr)

Gruppe G: AS Monaco, Besiktas Istanbul, FC Porto, RB Leipzig

1. Spieltag (Mittwoch, 13. September 2017): FC Porto - Besiktas Istanbul (1:3) / RB Leipzig - AS Monaco (1:1)

(Dienstag, 21. November 2017): Besiktas Istanbul - FC Porto (18 Uhr) / AS Monaco - RB Leipzig (20.45 Uhr) 6. Spieltag (Mittwoch, 6. Dezember 2017): FC Porto - AS Monaco (20.45 Uhr) / RB Leipzig - Besiktas Istanbul (20.45 Uhr)

Gruppe H: APOEL Nikosia, Borussia Dortmund, Real Madrid, Tottenham Hotspur