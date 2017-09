Osnabrück. Die NFL ist in die neue Regular Season 2017/18 gestartet. Am 1. Oktober 2017 zeigt ProSieben Maxx ausgewählte Spiele der London Games live im Free-TV. So sehen Sie die NFL live im TV und Live-Stream bei ran.

Football-Fans bekommen im deutschen Fernsehen ab der neuen Saison 2017/18 noch mehr NFL zu sehen. Die Sendergruppe ProSiebenSat.1 hat den Vertrag mit der amerikanischen Football-Liga vorzeitig verlängert und weitet ihre Berichterstattung rund um die NFL live auf ProSieben, ProSieben Maxx und ran.de aus. Hier erfahren Sie, wie Sie die NFL live im TV und Livestream sehen können.

NFL live im TV und Live-Stream: London Games 2017 live sehen

Mit dem Season-Kickoff der New England Patriots und Kansas City Chiefs (27:42) ist am 8. September 2017 die neue NFL-Saison 2017/18 gestartet. In der Regular Season 2017/18 der NFL gibt es nun jeden Sonntag einen neuen Spieltag.

Am Sonntag, 1. Oktober 2017, gibt es auf ProSieben Maxx drei Spiele der London Games 2017 live im Free-TV und Live-Stream zu sehen. Ab 15.10 Uhr zeigt der Spartensender die Begegnung der Miami Dolphins gegen New Orleans Saints live. Weiter geht es um 18.30 Uhr mit New England Patriots gegen Carolina Panthers und Denver Broncos gegen Oakland Raiders live. Zudem ist das Spiel der Baltimore Ravens gegen Pittsburg Steelers exklusiv im Live-Stream auf ran.de live zu sehen. Auf ran.de gibt es die London Games live im Stream zu sehen.

NFL live im TV und Live-Stream: Die aktuellen Live-Übertragungen im Überblick

Sonntag, 1. Oktober 2017, 15.10 Uhr: New Orleans Saints at Miami Dolphins live auf ProSieben Maxx und im Stream auf ran.de

New Orleans Saints at Miami Dolphins live auf ProSieben Maxx und im Stream auf ran.de Sonntag, 1. Oktober 2017, 18.30 Uhr: Carolina Panthers at New England Patriots live auf ProSieben Maxx und im Stream auf ran.de

Carolina Panthers at New England Patriots live auf ProSieben Maxx und im Stream auf ran.de Sonntag, 1. Oktober 2017, 18.30 Uhr: Pittsburgh Steelers at Baltimore Ravens live im Stream auf ran.de

Pittsburgh Steelers at Baltimore Ravens live im Stream auf ran.de Sonntag, 1. Oktober 2017, 22.25 Uhr: Oakland Raiders at Denver Broncos live auf ProSieben Maxx und im Stream auf ran.de

NFL live im Free-TV: ProSieben steigt in Live-Übertragung ein

In der Football-Sendung „#ranNFL“ werden aufgrund der Vertragsverlängerung mit der Football-Liga NFL auch in den kommenden Jahren ausgewählte Sonntags-Spiele der Regular-Season, alle Playoff-Partien, der Pro Bowl und der Super Bowl live im Free-TV und Stream zu sehen sein. Hauptsender der NFL in Deutschland bleibt der Spartensender ProSieben Maxx.

Neu ist ab der Saison 2017/18, dass ProSieben mit in die NFL-Berichterstattung einsteigt und die Live-Übertragungen, die bisher bei Sat.1 gezeigt wurden, übernimmt. Dazu gehören der Season-Kickoff, die London Games 2017, ausgewählte Playoff-Paarungen und der Super Bowl 2018. Zudem wird auf ran.de die NFL live im kostenlosen Stream übertragen.

NFL im Fernsehen: So sieht die Berichterstattung rund um die NFL aus

Bei „#ranNFL“ werden die deutschen Football-Fans rund um die amerikanische Football-Liga informiert. Wie gewohnt gibt es jeden Sonntag vor den Live-Spielen bereits ab 18.30 Uhr das Magazin „#ranNFLsüchtig“ auf ProSieben Maxx zu sehen, in dem die Zuschauer auf den neuesten Stand rund um die NFL gebracht werden.

Neben dem neuen Sender ProSieben gibt es auch noch weitere Neuerungen zur NFL im TV: Ab dem 12. September 2017 präsentieren Patrick Esume und Christoph „Icke“ Dommisch jeden Dienstag das NFL-Magazin „Coach‘s Corner“. Darin werden Highlights der Sonntags- und Montagsspiele gezeigt und analysiert. Zudem soll mit der Community unter dem Hashtag „#jedenverdammtenDienstag“ über Football-Themen diskutiert werden.

Darüber hinaus gibt es exklusiv auf ran.de jeden Sonntag neben den zwei Live-Spielen auf ProSieben Maxx eine weitere Begegnung der NFL live im Stream zu sehen. Zudem können die Spiele, die im Fernsehen und Livestream gezeigt werden, auf ran.de drei Tage lang als Re-Live-Video in der Wiederholung gesehen werden.

Zum Team von „#ranNFL“ zählen Patrick Esume, Christoph „Icke“ Dommisch, Roman Motzkus, Jan Stecker, Volker Schenk und Uwe Morawe sowie die beiden Ex-Spieler Markus Kuhn und Sebastian Vollmer.