Halbfinals und Finale stehen an Gibt es noch Tickets für die Frauen-EM in den Niederlanden?

Osnabrück. Die deutschen Frauen haben sich im Viertelfinale von der Frauen-Fußball-Europameisterschaft verabschiedet. Aber drei Spiele stehen jetzt noch aus. Gibt es für die beiden Halbfinals und das Finale noch Tickets?

Bis in die Niederlanden ist es nicht weit. Da überlegen sich viele, ob sie nicht noch rüber ins Nachbarland fahren, um sich ein Spiel der Frauen-EM anzuschauen. Doch nur noch für ein Spiel sind noch (wenige) Tickets auf der offiziellen Ticket-Seite der UEFA zu erhalten: Das Halbfinale zwischen Dänemark und der Überraschungsmannschaft aus Österreich. Das Spiel wird am Donnerstag um 20.45 Uhr in Breda angepfiffen. Tickets kosten zwischen 15 und 30 Euro, je nach Kategorie.

Andere Spiele ausverkauft

Spontan noch Tickets für das Finale der Frauen-EM zu kaufen, ist nicht mehr möglich. Für das Spiel, das am Sonntag um 17 Uhr in Enschede angepfiffen wird, sind über die Ticket-Seite der UEFA keine Karten mehr zu erhalten. Auch das Halbfinale zwischen den Gastgeberinnen aus den Niederlanden und England (Anpfiff: Donnerstag, 20.45 Uhr in Enschede) ist bereits ausverkauft.