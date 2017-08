Osnabrück. TV-Planer: In der ARD ist der Audi Cup live im TV und Stream zu sehen. Unter anderem spielt der FC Bayern gegen den FC Liverpool. Eurosport zeigt das Testspiel von Borussia Dortmund gegen Atalanta Bergamo live im Free-TV. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Dienstag, 1. August 2017.

Audi Cup live im TV und Live-Stream: FC Bayern - FC Liverpool live

Eurosport zeigt am Dienstag ab 12.30 Uhr den 2. Tag bei den Generali Open live im TV und Livestream. Das Tennis-Turnier in Kitzbühel findet im Rahmen der ATP World Tour 250 statt. Zudem ist auf Eurosport ab 18 Uhr Radsport mit der 4. Etappe bei der Polen-Rundfahrt live im Free-TV und Stream zu sehen. Insgesamt 238 Kilometer haben die Radrennfahrer zwischen Zawierce und Zabrze hinter sich zu bringen. Außerdem läuft auf Eurosport ab 19.15 Uhr das Testspiel von Borussia Dortmund gegen Atalanta Bergamo live im TV und Live-Stream. Auf der Internetseite von Eurosport kann der kostenloser Stream abgerufen werden.

Die ARD überträgt am Dienstag das Halbfinale beim Audi Cup 2017 live im TV und Live-Stream. Der Audi Cup ist ein Vorbereitungsturnier, das in diesem Jahr mit dem FC Bayern München, FC Liverpool, Atlético Madrid und SSC Neapel hochkarätig besetzt ist. Das Spiel um Platz 3 und das Finale finden am Mittwoch statt. Ab 17.35 Uhr zeigt die ARD zunächst das Halbfinale von Atlético Madrid gegen SSC Neapel, anschließend ab 20.15 Uhr die Partie vom FC Bayern gegen FC Liverpool live im TV und Livestream in der ARD-Mediathek. Alle weiteren Live-Übertragungen können Sie unserer Übersicht entnehmen.

