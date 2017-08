DLV-Cheftrainer im Interview Gonschinska: Medaillenprognose wäre wie Würfeln

Osnabrück. 2017 ist ein Übergangsjahr für die deutschen Leichtathleten. Das sagt DLV-Cheftrainer Idriss Gonschinska vor den am Freitag in London beginnenden Titelkämpfe. Eine Medaillenprognose will der einst beste Hürdenläufer der DDR nicht abgeben.

Herr Gonschinska, wie schätzen Sie das Leistungsniveau der deutschen Athleten vor der WM in London ein?

Man muss das Leistungsniveau in der Leichtathletik wegen der vielen Disziplinen differenziert betrachten. Generell ist 2017 ein Übergangsjahr. Nach den Olympischen Spielen in Rio findet eine Neuformierung der Nationalmannschaft hinsichtlich 2020 statt. Wir haben bisher schon einige Weltklasseleistungen z. B. der Speerwerfer Thomas Röhler, Johannes Vetter und Andreas Hoffmann gesehen. Vergleichbar konnten sich die Mehrkämpfer/-innen um Carolin Schäfer, Rico Freimuth und Kai Kazmierek, die Hindernisläuferin Gesa Krause oder auch über 1500 m Konstanze Klosterhalfen auf Weltklasseniveau darstellen. Zudem kommt auch Kugelstoßer David Storl mehr und mehr in Schwung. Auch haben wir zuletzt gute Leistungen bei der U-23-Europameisterschaft im polnischen Bydgoszcz gesehen. Auf der anderen Seite fehlen uns nach ihrem Karriereende Persönlichkeiten wie im Wurfbereich Christina Obergföll, Linda Stahl und Betty Heidler oder Christina Schwanitz nach der Geburt ihrer Zwillinge. In London fehlen werden auch die verletzte Hürdensprinterin Cindy Roleder, Diskuswurf- Olympiasieger Christoph Harting und der Bronzemedaillengewinner von Rio Daniel Jasinski. Diese Athleten/-innen können wir nicht einfach so ersetzen.

Was ist wichtiger – die Perspektiven der jungen Athleten auszuloten oder die Medaillenchancen in den Vordergrund zu stellen?

Das ist schwer zu sagen. Beides ist wichtig. Wir können die Weltspitze analysieren und folgend Zielvorgaben sowie Anforderungsprofile ableiten. Aber den Ausgang von Wettbewerben bei internationalen Meisterschaften können wir nicht vorhersagen. Das wäre wie Würfeln. Deswegen möchte ich auch keine Prognose abgeben, wie viele Medaillen und Finalplatzierungen im Bereich des Möglichen sind.

Die DM in Erfurt hat gezeigt, wie faszinierend Leichtathletik sein kann. Trotzdem ist das Interesse an der olympischen Kernsportart eher gesunken. Wie kann man die Leichtathletik für die Medien und damit auch für Sportbegeisterte interessanter machen?

Die Einschaltquoten bei der Deutschen Meisterschaft waren gut, die Mitgliederzahlen in den Vereinen gestalten sich stabil. Leichtathletik ist unstrittig die Grundsportart und auch als Trainingsmittel in anderen Sportarten gefragt. Natürlich wünschen wir uns noch mehr Übertragungszeit und Aufmerksamkeit im Fernsehen. Ich kann nicht bestätigen, dass das Interesse in der Öffentlichkeit gesunken ist. Das ist außerdem eine Frage, die Sie Marketingexperten stellen müssen.

Der Sport im TV wird vom Fußball dominiert. Geht Ihnen das gegen den Strich ?

Die Entwicklung im Fußball muss man hinnehmen. Außerdem verdient die sportliche Leistung der Fußballnationalmannschaft meinen absoluten Respekt.

Spielt Tradition noch eine Rolle in der Leichtathletik?

Tradition ist natürlich wichtig. Auf der anderen Seite gilt es sich zu entwickeln. Es ist also ein schwieriger Spagat, die Tradition aufrechtzuerhalten und gleichzeitig den Transfer zu schaffen, die Tradition in den modernen Sport und deren Zielgruppen einzubauen.

In Erfurt ist über ein Mangel an Trainern in großen Stützpunkten geklagt worden. Wie kann man das ändern?

Fakt ist, dass ein Rückgang an Übungsleitern in den Vereinen zu verzeichnen. Zudem muss das Berufsbild des Trainers verbessert werden. Grundsätzlich gibt es vergleichbar zu anderen olympischen Sportarten dieses Problem in der Leichtathletik.

London gilt nach Terroranschlägen als einer der gefährlichsten Plätze der Welt. Bereiten Sie Ihre Athleten auf mögliche Gefahren vor?

Wir wissen, wo wir hinfahren und wir wissen, dass wir eine Verantwortung für unsere Athleten haben. Das Bedrohungspotenzial hat sich weltweit verändert.

Insgesamt 25 russische Athleten dürfen trotz der Dopingsperre ihres nationalen Verbandes unter neutraler Flagge antreten und bei der Erfüllung der Normen an der WM teilnehmen. Ist das gerecht?

Wenn Sie des Dopings überführt wurden, müssen die Athleten gesperrt werden. Wenn ein Verband sich nicht an den internationalen Antidopingbestimmungen orientiert, gilt dies ebenso. Wenn Sie zugelassen werden und entsprechende Prüfverfahren dies begründen, muss man sie jedoch auch fair behandeln.

Im Mittelpunkt der WM wird der Abschied von Usain Bolt stehen. Sehen Sie ihn als den größten Leichtathleten aller Zeiten?

Das will ich nicht sagen. Er ist ein Athlet, der in seiner Disziplin alles erreicht hat. Er hat den Sprint über viele Jahre geprägt und in eine neue Dimension entwickelt. Mit seinem Showtalent hat er zudem die Wahrnehmung der Leichtathletik deutlich weiterentwickelt. Aber es gibt und gab auch viele andere große Athleten.