Vor dem Start der WM Leichtathletik-WM in London: Terror ist immer ein Thema

London. Wegen der Terrorangst die WM-Teilnahme in London absagen? Das kommt für deutsche Leichtathleten nicht in Frage. Mit einem etwas mulmigen Gefühl werden wohl dennoch einige anreisen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind massiv.

Nicht nur innerhalb des deutschen Teams ist es ein „großes Thema, das möglichst klein gehalten wird“. Das sagt ein Funktionär des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) vor der am Freitag beginnenden Weltmeisterschaft in London. Die angespannte Sicherheitslage und die Angst vor Terror in Großbritannien nach mehreren Anschlägen treibt nicht nur die Organisatoren vor dem größten Sportereignis des Jahres um, sondern auch die Athleten.

„Wir haben das Problem der Anschläge weltweit. Ich gehe davon aus, dass die britische Polizei die notwendige Sicherheit herstellen wird. Ich sehe keinen Anlass zur Sorge“, sagt DLV-Präsident Clemens Prokop und betont: „Grundsätzlich wollen wir uns von Terroristen das Heft des Handelns nicht aus der Hand nehmen lassen, sondern dass wir selbst bestimmen und die völkerverbindende Wirkung so einer WM uns nicht nehmen lassen.“

Allerorten ist man um Gelassenheit bemüht. Die Terrorwarnstufe in Großbritannien aber steht momentan auf „ernst“. Das bedeutet: Ein Anschlag gilt grundsätzlich als sehr wahrscheinlich. Insgesamt 36 Menschen wurden seit März dieses Jahres bei mehreren Anschlägen im Land getötet. Allein 22 Personen starben im Mai in Manchester bei einem Bombenanschlag auf ein Popkonzert von US-Sängerin Ariana Grande. Weit über 100 Menschen wurden dabei zum Teil schwer verletzt. Unter den Opfern waren viele Kinder und Jugendliche.

„Jetzt erst Recht“

Trotz der weiter angespannten Sicherheitslage im Land hat Sebastian Coe, der Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF, keine Bedenken. „Es gibt vermutlich kein anderes Land, in dem ich für eine große Veranstaltung lieber wäre als im Vereinigten Königreich“, sagt der 60-Jährige. „Wir machen so etwas extrem gut.“ Das hätten die Erfahrungen bei den Olympischen Spielen 2012 in London gezeigt.

Allerdings sind bei der WM die Voraussetzungen etwas anders als in London 2012 oder Rio de Janeiro 2016: So wohnen die etwa 2000 Teilnehmer in fünf verschiedenen Hotels. Einen „Hochsicherheitstrakt“, wie es die Olympischen Dörfer waren, gibt es bei der WM also nicht. Die Maßnahmen an den Unterkünften werden dennoch intensiv, aber auch diskret sein. Rund um das Olympiastadion gibt es wie seit vielen Jahren bei Sport-Großveranstaltungen ein Schleusensystem mit Kontrollen ähnlich wie an Flughäfen.

„Wenn man gerade wieder einen Anschlag hat, klar, dann denkt man schon ein bisschen darüber nach. Aber ich will jetzt nicht sagen: Okay, ich bleibe deswegen jetzt zu Hause“, sagt Katharina Molitor (Leverkusen), die Titelverteidigerin im Speerwerfen. „Da hoffe ich auf die Sicherheitsvorkehrungen. Ich habe auch das Gefühl, dass die Verantwortlichen das in den Stadien mittlerweile ganz gut hinkriegen.“ Auch 400-Meter-Hürdenläuferin Jackie Baumann (Tübingen) erklärt: „London steht in den Schlagzeilen - aber wo auf der Welt ist man denn noch sicher? Auf eine WM-Teilnahme deshalb zu verzichten, darauf käme ich im Traum nicht. Vielleicht ist das auch eine schöne Rolle nach dem Motto: Jetzt erst recht!“

Spezielle Sicherheitshinweise liegen dem DLV, der mit dem ersten großen Teil der 72-köpfigen Mannschaft an diesem Dienstag in die britische Hauptstadt aufbricht, bislang nicht vor. Auch dass Beamte des Bundeskriminalamts mitreisen, wie es in Rio beim deutschen Olympia-Team mit zweien der Fall war, ist nicht vorgesehen.

Mehrere terroristische Angriffe

Die britische Hauptstadt London wurde in diesem Jahr schon mehrfach vom Terror getroffen. Im März fuhr ein Angreifer auf der bei Touristen beliebten Westminster-Brücke vorsätzlich in eine Menschengruppe. Vier Menschen starben an ihren Verletzungen. Anschließend erstach der Angreifer einen Polizisten, bevor er von Sicherheitskräften erschossen wurde.

Im Juni ein ähnlicher Anschlag, bei dem acht Menschen getötet wurden: drei Angreifer steuerten auf der London Bridge einen Kleintransporter in eine Gruppe von Fußgängern. Dann attackierten sie auf dem für sein Nachtleben berühmten Borough Market mehrere Menschen mit Messern, bevor die Täter von der Polizei erschossen wurden. In allen Fällen reklamierte die Terrororganisation „IS“ die Taten für sich.

„Ich will das Schicksal nicht herausfordern“, betont IAAF-Präsident Coe. „Aber wir haben einfach Erfahrung darin, sportliche Großereignisse auszurichten in einer Stadt, die immer schon eine Weltstadt war und die auch immer schon ein Ziel (für Attacken) war.“

Die Londoner Metropolitan Police wies darauf hin, erhöhte Sicherheitsmaßnahmen wie zuletzt auch beim Tennisturnier von Wimbledon hätten eine deutliche Kostensteigerung für Großereignisse zur Folge. Das gelte laut Polizei-Chefin Cressida Dick auch für die anstehende WM. „Nach aktueller Schätzung kosten uns Polizei und Schutz dafür aufgrund der jüngsten Ereignisse fast doppelt so viel, wie wir Anfang des Jahr geschätzt haben“, sagte Dick.