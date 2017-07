Kapitänin geht mit Tränen Babett Peter: Das hat richtig wehgetan

Rotterdam. Sofort nach dem Abpfiff sanken sie zu Boden. Kaum eine deutsche Spielerin stand noch. Die meisten hatten die Hände vor das Gesicht gelegt.

Innenverteidigerin Babett Peter saß ebenfalls auf dem Rasen des Stadions von Rotterdam, in dem die deutschen Fußball-Frauen eine Geschichte schrieben, auf die sie lieber verzichtet hätten. Noch nie waren sie bei einer EM-Endrunde, wenn sie daran teilnahmen, im Viertelfinale ausgeschieden.

Der schwierigste Moment

„Das hat richtig wehgetan. Das muss man erst mal verarbeiten“, berichtete Peter, was in ihr vorging in diesem Moment. Schon 2011 beim Viertelfinal-Aus bei der Heimweltmeisterschaft war die Innenverteidigerin dabei gewesen. „Das war ähnlich bitter“, verglich sie die zwei wohl schwierigsten Momente der Geschichte des deutschen Frauenfußballs.

Das Lächeln war verschwunden

Steffi Jones stand indes am Rand. Die Hände in die Hüften gestemmt und den Blick starr voraus gerichtet in den leeren Raum. Das Lächeln, das sonst meistens in ihrem Gesicht zu sehen ist, war verschwunden. „Erst mal ist die Enttäuschung sehr groß“, gab sie einen Einblick in ihr Innenleben. Dann sagt sie: „Man fragt sich, was ist heute schiefgelaufen?“

Diese Frage quälte auch die Spielerinnen. „Wir konnten das 2:0 nicht nachlegen. So haben wir sie stark gemacht“, sagte Kristin Demann. Kapitänin Dzesnifer Marozsan wirkte besonders geknickt. „In der Vorrunde war ich immer mit der Mannschaft zufrieden. Aber heute hat uns die Körpersprache gefehlt“, sagte sie.

Auf den Verbleib der Bundestrainerin angesprochen, schossen der feinen Technikerin sogar die Tränen in die Augen. Sie weiß, das frühe Aus liefert den Kritikern beste Munition. „Das tut uns leid für Steffi, sie hat viel investiert in dieses Team. Wir wollen mit ihr weitermachen.“

Plädoyer für die Bundestrainerin

Zwei Meter daneben hielt auch ein anderer ein Plädoyer für die Bundestrainerin. Ausführlich berichtete der dänische Trainer von den Stärken und Schwächen, die er bei der deutschen Mannschaft ausgemacht hatte. „Sie spielt nicht mehr so zielstrebig wie früher“, betonte Nils Nielsen. Doch er fügte auch an: „Sie spielen jetzt mehr wie die Spanierinnen. Wenn sie auf engem Raum kombinieren, kommt man kaum an den Ball. Wenn sie das weiterentwickeln, ist es der richtige Weg, den sie gehen. Es wäre ein Rückschritt, diese Entwicklung zu beenden.“

„Eine ziemliche Katastrophe“

Die Bundestrainerin selbst will den Weg gerne mit der Mannschaft weitergehen. Wie sehr sie sich für ihre Spielerinnen einsetzt, war am Tag zuvor zu erkennen, als sie immer wieder auf eine Verlegung der Partie drängte und zwischendurch sogar selbst beim Entwässern der Ersatzbank half. Als Entschuldigung wollte es keiner nutzen. Aber „wenn man seit Wochen den Rhythmus hat und dann hier um 11 Uhr rausmuss zum Warmmachen, das ist eine ziemliche Katastrophe“, sagte Almuth Schult.

Die Torhüterin musste nach dem bitteren Aus sogar noch im Stadion nachsitzen, weil sie zur Dopingkontrolle ausgewählt wurde. Als Schult mit dem Auto Rotterdam verließ, war die Mannschaft schon auf dem Weg ins Quartier nach Sint-Michielsgestel. Am Montag zieht sie aus dem idyllischen Quartier, das eigentlich länger gebucht war, aus. Dann wird die bittere Erkenntnis, dass das Turnier vorbei ist, noch ein weiteres Mal hart zuschlagen.