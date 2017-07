EM-Aus für DFB-Frauen Traum vom Titel weggespült - 1:2 gegen Dänemark

Zum ersten Mal seit 1993 wird es einen neuen Fußball-Europameister der Frauen geben. Die deutsche Auswahl scheiterte am Sonntag im Viertelfinale gegen Dänemark. Nach der 1:2-Niederlage blieben mehr Fragen als Antworten.

Wie konnte das passieren? Spielerinnen und Trainerin zeigten sich nach der Niederlage nicht nur schockiert, sondern auch ein wenig ratlos. „Das frühe Tor hätte uns Sicherheit geben müssen“, sagte Sara Däbritz: „Stattdessen haben wir nachgelassen und waren nicht mehr aggressiv genug.“ Dazu kam ein Blackout, der die Dänen wieder ins Spiel brachte. In der 59. Minute hob die Linienrichterin bei einem dänischen Angriff die Fahne, Schiedsrichterin Katalin Kulcsar ließ aber weiterspielen. Dzsenifer Marozsan und Isabel Kerschowski blieben aber stehen. Die freie Flanke verwertete Nadia Nadim. Dänemark war danach konsequenter. Theresa Nielsen traf in der 83. Minute zum Sieg.

Was sind die Gründe? Jones sagt, sie muss erst noch in die Analyse gehen. Doch ersichtlich war auch für sie: „Die Däninnen wollten den Sieg mehr.“ Sie spielten aggressiver und zielstrebiger. Der dänische Trainer Nils Nielsen sagte nach der Partie: „Deutschland hat uns in der Verteidigung mehr Raum gegeben, als wir es erwartet haben.“ Die von Jones neu installierte Raute im Spielsystem zeigte einmal mehr ihre Anfälligkeit. Im Mittelfeld gab es viele Fehlpässe, die Konsequenz im Abschluss fehlte.

Neue Trainerin, neues System, viele Wechsel – war das zu viel? Schwer zu sagen. Die Spielerinnen verneinen diese These. Doch klar ist: Jones hatte seit dem Rücktritt von Silvia Neid nach dem Olympiasieg nicht viel Zeit. Vor dem Turnier deutete sich bereits an: Die EM kam zu früh. Dass die vielen Wechsel in der Vorrunde verhindert hätten, dass die Mannschaft ihr System findet, verneinte die Trainerin: „Wir haben nur die äußeren Spielerinnen und eine Rautenspielerin getauscht, keine Achse“, sagte sie. Insgesamt 20 Spielerinnen setzte sie in der Vorrunde ein. Eine Stammelf gab es so nicht.

War das Aus vorherzusehen? Bereits in der Vorrunde hatte es geholpert. Das 0:0 gegen Schweden wurde als guter Auftakt erachtet. Durch die Niederlagen der Skandinavierinnen, die als Mitfavorit angesehen wurden, gegen Italien und im Viertelfinale gegen die Niederlande wurde das leicht relativiert. Auch gegen Italien und Russland lief es bei der DFB-Auswahl nicht so, wie Jones sich das vorstellte. Das gestand sie am Sonntag auch in der Pressekonferenz: „Wir wollten nach der Gruppenphase eigentlich zeigen, dass wir es besser können.“

Hatte das Regen-Hickhack einen Einfluss? Förderlich war es sicher nicht. Doch weder die Spielerinnen noch Jones wollten als Entschuldigung anführen, dass die Partie Samstagabend wegen starker Regenfälle erst mehrfach verschoben und um kurz vor zehn dann auf den nächsten Tag bereits um 12 Uhr angesetzt wurde. „Die Däninnen hatten die gleichen Bedingungen“, sagte Jones.

Darf Jones bleiben und will sie überhaupt? Sie selbst, das betonte sie sofort nach dem Aus, will sehr gerne den Weg, den sie beschritten hat, weitergehen. Auch die Spielerinnen, die sich äußersten, stehen zu ihrer Trainerin. „Wir mögen sie alle und wollen gerne mit ihr weitermachen. Ihre Handschrift ist deutlich zu sehen. Es lag nicht am System.“ Jones selbst verwies jedoch darauf, dass die Entscheidungsträger beim DFB sitzen. Der verschickte kurz nach dem Aus eine knappe Mitteilung. „Wir werden nunmehr in aller Ruhe, unabhängig von der aktuellen Enttäuschung über das Ausscheiden, mit allen Beteiligten analysieren und überlegen, was zu tun ist, damit unsere Frauen-Nationalmannschaft wieder an frühere Erfolge anknüpfen kann“, wurde Präsident Reinhard Grindel dort zitiert und weiter: Alle beim DFB seien „sehr enttäuscht über das frühzeitige Ausscheiden und vor allem über die spielerische Leistung“ gegen Dänemark. Ein klares Bekenntnis klingt anders.