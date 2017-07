Osnabrück. TV-Planer: Sky Sport News HD zeigt das Testspiel vom FC Schalke 04 gegen SD Eibar live im TV und Stream. Auf Sport1 ist das Finale beim World Matchplay im Darts live zu sehen. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Sonntag, 30. Juli 2017.

Was läuft heute am Sonntag, 30. Juli 2017, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Darts live im TV und Live-Stream: Finale beim World Matchplay

Ab 9.30 Uhr zeigt Eurosport die Schwimm-Weltmeisterschaft live im TV und Livestream. Am Sonntag findet der 17. und letzte Tag bei der Schwimm-WM statt und es stehen noch einige Finalläufe auf dem Programm. Außerdem ist Eurosport am Sonntag beim Langstreckenrennen in Spa-Francorchamps live dabei. Auf der Internetseite von Eurosport gibt es einen kostenlosen Livestream.

So sehen Sie den GP von Ungarn in der Formel 1 live im TV und Stream.

In der Formel 1 wird am Sonntag der Große Preis von Ungarn ausgefahren. RTL zeigt ab 13 Uhr die Formel 1 live im Free-TV. Rennbeginn ist um 14 Uhr. Sport1 überträgt am Sonntag derweil ab 10.15 Uhr wieder die World Games live im TV und Stream. Am Abend findet ab 20 Uhr das Finale beim World Matchplay im Darts statt. Sport1 überträgt Darts live im Free-TV und Live-Stream. Den kostenlosen Stream gibt es auf der Internetseite von Sport1.

Fußball-Testspiel: FC Schalke 04 - SD Eibar live im TV und Live-Stream

Einige Bundesligisten sind auch am Sonntag wieder im Testspiel-Einsatz. Der MDR zeigt ab 14.45 Uhr das Freundschaftsspiel von RB Leipzig gegen Benfica Lissabon live im TV und Stream auf mdr.de. Zudem überträgt Sky Sport News HD ab 17.25 Uhr das Testspiel vom FC Schalke 04 gegen SD Eibar live im TV und Live-Stream. Über die SSNHD-Internetseite kann der kostenlose Stream abgerufen werden.

Das müssen Sie zur Frauenfußball-EM 2017 wissen.

Bei der Frauenfußball-Europameisterschaft 2017 finden am Sonntag die letzten beiden Viertelfinals statt. Ab 17.45 Uhr ist das Spiel von Österreich gegen Spanien live in der ARD und auf Eurosport zu sehen. Eurosport zeigt ab 20.30 Uhr zudem das letzte Viertelfinale von England gegen Frankreich live im Free-TV und Stream. Alle weiteren Live-Übertragungen können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Sonntag, 30. Juli 2017, rund um Sport live im TV und Live-Stream: