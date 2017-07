Hamilton Vierter Vettels Vergnügen: Startplatz eins in Ungarn

Vettels Vergnügen: Startplatz eins in Ungarn MEC öffnen

Sebastian Vettel war im abschließenden Training und bei der Qualifikation der Schnellste. Foto: Darko Bandic

Budapest. Lewis Hamilton muss noch etwas auf die Pole-Position-Rekordmarke in der Formel 1 warten. In Ungarn dominiert Sebastian Vettel mit Ferrari in der Qualifikation.