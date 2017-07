Osnabrück. TV-Planer: ZDF und Eurosport zeigen die Frauenfußball-EM mit Deutschland gegen Dänemark live im TV und Stream. WDR, NDR und MDR übertragen Spiele aus der 3. Liga live im Free-TV. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Samstag, 29. Juli 2017.

Was läuft heute am Samstag, 29. Juli 2017, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

2. Spieltag: 3. Liga live im TV und Live-Stream

Ab 9.30 Uhr zeigt Eurosport auch am Samstag die Schwimm-Weltmeisterschaft live im TV und Livestream. Zudem sind auf Sport1 ab 10 Uhr die World Games live im TV und Stream zu sehen. Ab 13.45 Uhr zeigt RTL derweil das Qualifying in der Formel 1 live im Free-TV. Dann entscheidet sich, welcher Pilot am Sonntag beim Großen Preis von Ungarn von Position eins in das Rennen geht.

So sehen Sie den GP von Ungarn in der Formel 1 live im TV und Livestream.

Am Samstag können einige Fußballspiele live im Fernsehen mitverfolgt werden. Der MDR überträgt ab 11.45 Uhr das Regionalliga-Duell von BSG Chemie Leipzig gegen Lok Leipzig live im Free-TV und Live-Stream. Zudem zeigen NDR, WDR und MDR ab 14 Uhr die 3. Liga live im TV und Livestream. Die Spiele von Preußen Münster gegen SV Meppen (WDR/Stream auf wdr.de), Hansa Rostock gegen Sonnenhof Großaspach (NDR/Stream auf ndr.de) und 1. FC Magdeburg gegen Rot-Weiß Erfurt (MDR/Stream auf mdr.de) werden live übertragen.

Darüber hinaus finden am Samstag namhafte Testspiele statt. Sport1 ist ab 15.30 Uhr beim Spiel von RB Leipzig gegen FC Sevilla live dabei. Zudem zeigt der Sportsender zwei Spiele im Rahmen des Testspiel-Turniers International Champions Cup live im Fernsehen: FC Chelsea gegen Inter Mailand (13.30 Uhr) und FC Barcelona gegen Real Madrid (2 Uhr) sind live auf Sport1 zu sehen. Den kostenlosen Stream zum TV-Programm gibt es auf der Internetseite von Sport1. Der frei empfangbare Sportnachrichtensender Sky Sport News HD zeigt derweil die Begegnungen von Borussia Mönchengladbach gegen FC Sevilla (15.55 Uhr) und Hertha BSC Berlin gegen FC Liverpool (17.55) live im TV und Live-Stream auf der Internetseite von SSNHD.

Frauenfußball-EM live im TV und Live-Stream: Deutschland - Dänemark live

Die deutschen Frauen sind am Samstag im Viertefinale bei der Frauenfußball-EM 2017 gefragt. Ab 20.15 Uhr zeigen ZDF und Eurosport die Frauen-EM mit Deutschland gegen Dänemark live im TV und Livestream. Die kostenlosen Streams sind über die ZDF-Mediathek und die Internetseite von Eurosport abrufbar. Anstoß ist um 20.45 Uhr. Zuvor ist auf beiden Sendern bereits ab 17.30 Uhr das Viertelfinale von Niederlande gegen Schweden live im Free-TV und Stream zu sehen. Alle weiteren Live-Übertragungen können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Samstag, 29. Juli 2017, rund um Sport live im TV und Live-Stream: