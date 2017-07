Grand Prix von Ungarn Darüber wird auch noch geredet im Formel-1-Fahrerlager

Sebastian Vettel hat in der WM-Wertung einen Punkt Vorsprung vor Lewis Hamilton. Foto: Zsolt Czegledi

Budapest. Noch ein Kraftakt in Ungarn, dann hat die Formel 1 Sommerpause. Sebastian Vettels WM-Führung ist vor dem Rennen am Sonntag akut in Gefahr, weil Mercedes mit Lewis Hamilton und Valtteri Bottas immer besser in Schwung kommt.