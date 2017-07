Osnabrück. TV-Planer: Eurosport überträgt das Testspiel von Borussia Dortmund gegen Espanyol Barcelona live im TV und Stream. Auf n-tv ist das freie Training bei der Formel 1 live im Free-TV zu sehen. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Freitag, 28. Juli 2017.

Was läuft heute am Freitag, 28. Juli 2017, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Fußball-Testspiel live: Borussia Dortmund - Espanyol Barcelona live im TV und Live-Stream

Ab 9 Uhr zeigt Sport1 am Freitag wieder die World Games 2017 live im TV und Livestream. Am 9. Tag geht es unter anderem um Beachhandball, Squash und Inline Hockey. Weiter mit Live-Sport geht es auf Sport1 um 17.30 Uhr mit der Regionalliga Nord. Der Sportsender überträgt das Regionalligaspiel vom VfB Lübeck gegen den VfB Oldenburg live im Free-TV und Stream. Am Freitagabend ist ab 20 Uhr zudem das World Matchplay im Darts live im TV und Live-Stream zu sehen. Dann geht es mit dem Viertelfinale weiter. Einen kostenlosen Stream zum TV-Programm gibt es auf der Internetseite von Sport1.

Der Nachrichtensender n-tv überträgt ab 13.55 Uhr das zweite freie Training in der Formel 1 live im TV und Stream auf n-tv.de. Es ist die Vorbereitung auf den am Sonntag anstehenden Großen Preis von Ungarn. Eurosport zeigt derweil ab 9.30 Uhr den 15. Tag bei der Schwimm-Weltmeisterschaft live im Free-TV und Live-Stream. Ab 19.55 Uhr ist auf Eurosport schließlich ein Testspiel von Borussia Dortmund live im Fernsehen zu sehen. Der Sportsender zeigt die Begegnung vom BVB gegen Espanyol Barcelona live im TV und Livestream. Der kostenlose Stream kann über die Internetseite von Eurosport abgerufen werden. Alle weiteren Live-Übertragungen können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Freitag, 28. Juli 2017, rund um Sport live im TV und Live-Stream: