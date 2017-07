Viele Neuerungen Komplizierter und teuerer: Bundesliga-Fußball im Fernsehen

Hannover. Die 2. Fußball-Bundesliga beginnt an diesem Wochenende – und die Fans werden die erste Neuerung des Fernseh-Spieltages bemerken. Neben dem Wegfall des Montagsspiels im Free-TV bei Sport1 gibt es einige Änderungen.

Drei Abonnements und mehr als ein halbes Dutzend Sender: Die Bundesliga im TV ist so kompliziert, unübersichtlich und teuer wie noch nie.

Live:

Ohne zusätzliche Bezahlung kann der Fußballfan nur wenige Partien sehen, die 2. Liga ist sogar komplett im Pay-TV verschwunden. Das ZDF löst die ARD beim Eröffnungsspiel der 1. Liga ab und zeigt fünf weitere Partien im frei zu empfangenden Fernsehen. Das Zweite zeigt je ein Spiel am 17. und 18. Spieltag, die Relegation zur 2. Bundesliga sowie den Supercup.

Neuer Anbieter im Pay-TV ist Eurosport. Der Spartensender zeigt 30 Erstliga-Spiele am Freitag sowie fünf am Sonntag (13.30 Uhr) und fünf am Montag (20.30 Uhr). Im Angebot des Spartensenders sind zudem alle Relegationspartien sowie der Supercup. Die Übertragungen laufen allerdings nur über das Internet mittels des Eurosport-Players. Sie sind – anders als andere Eurosport2-Angebote – nicht über Sky zu empfangen, so dass die Fans ein zusätzliches Abonnement benötigen.

Nicht mehr alle, aber die meisten Partien zeigt Sky. Der Marktführer im Pay-Bereich überträgt unter anderem alle Spiele am Samstag sowie 60 Partien am Sonntag (15.30/18 Uhr). Dazu bietet Sky weiterhin die Konferenzen am Samstag und an den Spieltagen während der englischen Wochen. Die 2. Liga live läuft komplett bei Sky. Das Montagsspiel beim frei zu empfangenden Spartensender Sport1 gibt es nicht mehr. Telekom Sport wird, wie gerade erst in einer Pressemitteilung verkündet, ab dem 2. August Live-Sport-Angebote bündeln. Dazu gehört auch, dass Telekom-Kunden über Sky Sport Kompakt in Kürze die Original Sky Konferenzen der Fußball-Bundesliga sehen können.

Zusammenfassungen:

Die ersten Höhepunkte des Spieltages ohne zusätzliche Zahlung zeigt weiterhin die „Sportschau“ der ARD. Dazu zählen 1. und 2. Liga. Weitere Zusammenfassungen mit ersten Bildern vom späten Samstagsspiel gibt es beim ZDF im „Sportstudio“. Die Höhepunkte der Sonntagsspiele laufen in den 3. Programmen.

Neu ist die Zusammenfassung am Montagabend bei Nitro. Der zur RTL-Gruppe gehörenden Nischensender kann als einziger Bilder von allen Partien ohne extra Bezahlung zeigen, nach 23 Uhr auch von den fünf Erstliga- und 23 Zweitligaspielen am Montag.

Neu sind auch die frei zu empfangenden Bilder von Sky News. Der Sportnachrichten-Ableger des Pay-TV-Senders darf am Freitagabend von 22.30 Uhr an und am Sonntag von 19.30 an Bilder von der 2. Liga zeigen.

Nur ein kleines Angebot hat Sport1. Der Spartensender kann am Sonntag zwischen 6 und 15 Uhr Highlights der Erst- und Zweitligaspiele vom Freitag und Samstag zeigen.

Im Pay-Bereich ist erstmals das Streamingportal DAZN dabei, das zum Rechtehalter Perform gehört. Gegen eine Gebühr kann der Fan das Internet-Angebot sehen, das es zuletzt bei der „Bild“ online gab: Highlight-Clips 40 Minuten nach Abpfiff. Frei zu empfangen gibt es die Höhepunkte frühestens am Montag von 0 Uhr an bei den ebenfalls zu Perfom gehörenden Portalen Spox und Goal.