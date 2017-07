Über 200 Meter Brust Schwimm-WM: Weltmeister Koch verpasst Finale

Marco Koch konnte bei der Schwimm-WM noch keine überzeugenden Leistung bringen. Foto: Jörg Carstensen

Budapest. Marco Koch hat bei der Schwimm-WM das Finale über 200 Meter Brust verpasst. Der 27 Jahre alte Weltmeister schlug im Halbfinale in Budapest nach 2:09,61 Minuten an und belegte in den Halbfinals insgesamt Platz elf.