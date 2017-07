Osnabrück. TV-Planer: Im SWR ist die Europa-League-Qualifikation mit SC Freiburg gegen NK Domzale live im TV und Stream zu sehen. Sport1 überträgt das Testspiel vom FC Bayern gegen Inter Mailand live im Free-TV. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Donnerstag, 27. Juli 2017.

Was läuft heute am Donnerstag, 27. Juli 2017, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Europa-League-Qualifikation live: SC Freiburg - NK Domzale live im TV und Live-Stream

Sport1 überträgt auch am Donnerstag ab 9 Uhr die World Games 2017 live im TV und Livestream. Gezeigt wird unter anderem Kickboxen, Bechhandball und Squash. Ab 13.30 Uhr zeigt der Sportsender zudem ein weiteres Tespiel des FC Bayern München im Rahmen des International Champions Cup live im Fernsehen. Am Donnerstag ist die Begegnung vom FC Bayern gegen Inter Mailand live im TV und Live-Stream zu sehen. Den kostenlosen Stream gibt es auf der Internetseite von Sport1.

Das müssen Sie zur Frauenfußball-EM 2017 wissen.

Das Streaming-Portal laola1.tv zeigt am Donnerstag gleich zwei Testspiele von Bundesliga-Aufsteiger Hannover 96. Ab 15.30 Uhr ist Hannover gegen Alanyaspor, ab 18.30 Uhr Hannover gegen Kayserispor live im Stream zu sehen. Außerdem startet der SC Freiburg an diesem Donnerstag in die Qualifikation zur Europa League 2017/18. In der 3. Runde trifft Freiburg auf den slowenischen Klub NK Domzale. Der SWR überträgt die Europa-League-Quali mit SC Freiburg gegen NK Domzale live im TV und Livestream auf swr.de. Alle weiteren Live-Übertragungen können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Donnerstag, 27. Juli 2017, rund um Sport live im TV und Live-Stream: