Osnabrück. Vom 16. Juli bis 6. August 2017 findet die Fußball-Europameisterschaft der Frauen statt. Die Niederlande ist Gastgeber der Frauen-EM 2017. Hier gibt es alle Informationen zur Live-Übertragung der Frauenfußball-EM sowie zu den Gruppen und dem Spielplan der deutschen Frauen.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft geht als eine der Favoriten in die Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2017. Die deutschen Frauen wollen den EM-Titel erneut verteidigen und den Pokal zum siebten Mal in Folge in die Höhe strecken. Austragungsort der Frauen-EM 2017 sind die Niederlande. Los geht es am Sonntag, 16. Juli 2017. Das Finale findet am 6. August 2017 statt. Hier gibt es alle Informationen zur Frauenfußball-Europameisterschaft 2017. So sehen Sie die Frauen-EM live im TV und Live-Stream.

Frauen-Europameisterschaft 2017: Modus und Gruppen

16 Frauen-Nationalmannschaft nehmen an der Europameisterschaft 2017 teil. In vier Gruppen á vier Mannschaften werden die Viertelfinal-Teilnehmer ermittelt. Pro Gruppe qualifizieren sich die Erst- und Zweitplatzierten für die erste K.O.-Runde. Die Sieger des folgenden Halbfinals spielen schließlich am Sonntag, 6. August 2017, im EM-Finale um den Europameister-Titel. (Weiterlesen: DFB-Kapitänin Dzsenifer Marozsan im Interview.)

Das sind die Gruppen bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2017:

Gruppe A: Belgien, Dänemark, Niederlande, Norwegen

Belgien, Dänemark, Niederlande, Norwegen Gruppe B: Deutschland, Italien, Russland, Schweden

Italien, Russland, Schweden Gruppe C: Österreich, Frankreich, Island, Schweiz

Österreich, Frankreich, Island, Schweiz Gruppe D: England, Portugal, Schottland, Spanien

Die Gruppenphase der Frauen-Europameisterschaft 2017 findet vom 16. bis 27. Juli 2017 statt. Das Viertelfinale ist für den 29. und 30. Juli 2017 angesetzt. Weiter geht es schließlich mit dem Halbfinale am 3. August 2017. Das Finale wird am 6. August 2017 ausgetragen. Als Spielstätten dienen sieben Stadien in Polen. Das größte Stadion in Enschede fasst 30.205 Zuschauer, die kleinste Arena in Deventer bietet Platz für 8.011 Fans.

Frauen-EM 2017: Der Spielplan der deutschen Frauen-Naionalmannschaft

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft traf in der Gruppenphase bei der Frauenfußball-EM 2017 auf Schweden (0:0), Italien (2:1) und Russland (2:0). Damit schlossen die deustchen Frauen die Vorrunde auf Platz 1 in der Gruppe B ab. Im Viertelfinale wartet nun Dänemark auf die Frauenfußball-Nationalmannschaft. Das Spiel findet am Samstag, 29. Juli 2017, statt.

Spielplan der deutschen Frauen-Nationalmannschaft bei der Frauen-Europameisterschaft 2017:

1. Gruppenspiel - Montag, 17. Juli 2017, 20.45 Uhr: Deutschland - Schweden (0:0)

2. Gruppenspiel - Freitag, 21. Juli 2017, 20.45 Uhr: Deutschland - Italien (2:1)

3. Gruppenspiel - Dienstag, 25. Juli 2017, 20.45 Uhr: Russland - Deutschland (0:2 )

Viertelfinale - Samstag, 29. Juli 2017, 20.45 Uhr: Deutschland - Dänemark

Frauen-EM 2017 live im TV und Live-Stream: ARD, ZDF und Eurosport zeigen Frauen-EM live

Wer die Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2017 live im TV sehen möchte, kann dies im deutschen Fernsehen tun. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF sowie der Privatsender Eurosport zeigen die Frauen-EM live im TV und Live-Stream. Der Großteil der Spiele wird allerdings auf dem ARD-Nebenkanal „One“ (zuvor „EinsFestival“) und im ZDF-Livestream übertragen. Alle Spiele der deutschen Frauen und weitere ausgewählte Partien sind aber auf den Hauptkanälen von ARD und ZDF zu sehen. Die kostenlosen Streams gibt es in der ARD-Mediathek und der ZDF-Mediathek.

Ähnlich handhabt es Eurosport. Der Privatsender zeigt auf Eurosport 1 und Eurosport 2 alle Spiele der Frauen-EM live im TV und Livestream. Auf dem frei empfangbaren Sender Eurosport 1 sind alle Spiele der deutschen Frauen-Nationalmannschaft und weitere Begegnungen zu sehen. Spiele, die auf Eurosport 1 gezeigt werden, sind im kostenlosen Livestream auf der Internetseite von Eurosport zu sehen. Alle weiteren Spiele gibt es im kostenpflichten Eurosportplayer.

Das erste Gruppenspiel von Deutschland gegen Schweden (17. Juli 2017) und das zweite Gruppenspiel von Deutschland gegen Italien (21. Juli 2017) zeigten die ARD und Eurosport im Fernsehen. Das dritte Vorrundenspiel zwischen Russland und Deutschland (25. Juli 2017) war live im ZDF und auf Eurosport zu sehen. Das Viertelfinale von Deutschland gegen Dänemark (29. Juli 2017) wird live im ZDF und auf Eurosport übertragen.