Osnabrück. Fußball-WM 2018: Vom 14. Juni bis 15. Juli 2018 wird in Russland die 21. Fußball-Weltmeisterschaft ausgetragen. Hier finden Sie alle Informationen zur WM 2018.

Der vom 17. Juni bis 2. Juli 2017 in Russland stattfindende Confed Cup gibt einen ersten Vorgeschmack auf das, was die Fußballfans in einem Jahr erwartet. Vom 14. Juni bis 15. Juli 2018 wird Russland erstmals Gastgeber einer Fußball-Weltmeisterschaft sein. Bis zur WM 2018 ist es noch ein langer Weg, doch hier gibt es schon alle wichtigen Informationen zur FIFA-Weltmeisterschaft in Russland.

Wann findet die Fußball-WM 2018 in Russland statt?

Die Fußball-WM in Russland findet vom 14. Juni bis 15. Juli 2018 statt. Das Eröffnungsspiel wird am Donnerstag, 14. Juni 2018, ab 17 Uhr (MESZ) von Gastgeber Russland gegen seinen ersten Gruppengegner ausgetragen. Beendet wird die zweiwöchige Gruppenphase am Donnerstag, 28. Juni 2018. Dann geht es weiter mit dem Achtelfinale (30. Juni bis 3. Juli 2018), dem Viertelfinale (6. und 7. Juli 2018) und dem Halbfinale (10. und 11. Juli 2018). Das Spiel um Platz 3 wird am Samstag, 14. Juli 2018, von den beiden Halbfinal-Verlierern ausgetragen. Das große Finale der WM 2018 findet am Sonntag, 15. Juli 2018, statt. (Weiterlesen: Wer darf mit zur WM 2018 in Russland?)

Fußball-WM 2018: Modus und Gruppen

Insgesamt 32 Fußball-Nationalmannschaften nehmen an der WM 2018 in Russland teil. Während Gastgeber Russland automatisch qualifiziert ist, werden die restlichen 31 Startplätze innerhalb der sechs Kontinentalverbände in den WM-Qualifikationen vergeben. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft in der WM-Qualifikation auf Norwegen, Tschechien, Nordirland, San Marino und Aserbaidschan. Den Spielplan der deutschen WM-Qualifikation finden Sie am Ende des Artikels.

Die 32 qualifizierten Nationalmannschaften werden in acht Gruppen á vier Mannschaften aufgeteilt. Das Los entscheidet, wer gegen wen in der Vorrunde spielt: Die Auslosung der Gruppenphase für die Fußball-WM 2018 findet am 1. Dezember 2017 in Moskau statt. Für das WM-Achtelfinale qualifizieren sich jeweils die Gruppenersten und -zweiten. Vom Achtelfinale an geht es per K.O.-System bis zum WM-Finale 2018 weiter.

Fußball-WM 2018: Das sind die Stadien in Russland

Russland wird 2018 erstmals Gastgeber einer Fußball-Weltmeisterschaft sein. Zwölf Stadien haben die Russen als Austragungsorte der WM 2018 ausgewählt. Gleich acht Stadien davon werden extra für die Weltmeisterschaft neu gebaut. Einer der Hauptschauplätze der WM 2018 in Russland wird das Olympiastadion Luschniki in Moskau sein, das als Austragungsort des Eröffnungsspiels und des Endspiels vorgesehen ist. (Weiterlesen: Nach Confed Cup und U21-EM - kommt jetzt der WM-Titel?)

Neben Moskau, wo gleich in vier Stadien gespielt werden soll, sind Jekaterinburg, Kaliningrad, Kasan, Nischni Nowgorod, Rostow am Don, Samara, Saransk, Sotschi, St. Petersburg und Wolgograd als Spielorte vorgesehen. Zwischen Kaliningrad im Westen und Jekaterinburg liegen mehr als 3000 Kilometer und drei Zeitzonen. Von Sankt Petersburg, dem nördlichsten Austragungsort, nach Sotschi am Schwarzen Meer sind es mehr als 2300 Kilometer.

Weltmeisterschaft 2018: Wo gibt es Tickets?

Seit dem 14. September 2017 können Tickets für die Fuball-WM 2018 erworben werden. Die Eintrittskarten werden in drei Verkaufsphasen angeboten. In der ersten Phase können Fans bis zum 12. Oktober 2017 einen Antrag stellen. Dabei besteht kein Grund zur Eile, denn zunächst werden die Anfragen gesammelt. Sollte mehr Interesse bestehen als Karten verfügbar sind, entscheidet das Los. Bis zum 16. November 2017 teilt die FIFA mit, er ein Ticket für die Fußball-WM 2018 erhält. Wer Glück hatte, wickelt den Kauf bis zum 28. November 2017 ab. Einziger Wermutstropfen: Da die WM-Gruppen erst am 1. Dezember 2017 ausgelost werden, kauft man mehr oder weniger „die Katze im Sack“. Hier geht es zum Ticket-Portal der FIFA für die Weltmeisterschaft 2018. Alle Infos zum Ticket-Verkauf vor der WM bekommen Sie hier.

ARD und ZDF zeigen WM 2018 live im TV und Live-Stream

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF werden die Fußball-WM 2018 live im TV und Live-Stream übertragen. Laut Medienberichten zahlte die ARD für die Übertragungsrechte 200 Millionen Euro. Wie die Aufteilung der Spiele auf die beiden Sender aussehen wird, ist bisher noch nicht bekannt. Während in der ARD und im ZDF die WM 2018 live im Free-TV zu sehen sein wird, überträgt der Privatsender RTL die WM-Qualifikationsspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft live im Fernsehen.

WM-Qualifikation 2018: Der Spielplan der deutschen Nationalmannschaft

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 auf Norwegen, Tschechien, Nordirland, San Marino und Aserbaidschan. Die WM-Qualifikation findet vom 4. September 2016 bis zum 8. Oktober 2017 für Deutschland statt. Dabei gibt es gegen jede Mannschaft ein Hin- und ein Rückspiel.

Das ist der Spielplan der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die WM-Qualifikation 2018: