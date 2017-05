Osnabrück. Nach 45 Jahren steht der englische Verein Huddersfield Town aus der Provinz Yorkshire wieder in der Premier League. Am Montagabend setzten sich die „Terrier“ im Playoff-Spiel um den Aufstieg gegen den FC Reading im Elfmeterschießen mit 4:3 durch. Generell ist die Bilanz des Klubs in den letzten Jahren eine wahre Erfolgsgeschichte. Großen Anteil daran haben auch ein deutscher Trainer und seine jungen Legionäre.

Bis vor zwei Jahren war David Wagner noch Trainer der U23 von Borussia Dortmund und arbeitete dem damaligen Dortmunder Coach Jürgen Klopp mit jungen Talenten zu. Nach dem Abgang des Double-Trainers im Jahre 2015, der nur ein paar Monate später beim FC Liverpool anheuerte, folgte ihm auch Wagner auf die Insel und versuchte sein Glück im Nordosten des Landes. Beim Huddersfield Town A.F.C. sprang er im November, mitten in der Saison 2015/16, ein, übernahm die Mannschaft auf dem neunzehnten Platz und schaffte den Klassenerhalt.

Mit Unterstützung in die zweite Saison

Zur Saison 16/17 wurden dann auch mehrere deutsche Spieler auf das Engagement Wagners in England deutlich. Neben dem finanziellen Aspekt und der attraktiven, anderen Spielkultur wurde der Reiz, ebendahin zu wechseln, dadurch sicher nicht kleiner. So schlossen sich bis zum Ende der Transferperiode letzten Sommers Christopher Schindler (zuvor 1860 München), Elias Kachunga (FC Ingolstadt 04), Chris Löwe (1. FC Kaiserslautern), Michael Hefele (Dynamo Dresden) und Collin Quaner (Union Berlin) den „Terriern“ an.

Alle trugen zum Erfolg in dieser Spielzeit bei. Besonders Abwehrspieler Hefele und Stürmer Kachunga trugen mit ihren Toren dazu bei, dass Huddersfield die reguläre Saison auf dem fünften Platz beendete und sich so für die Playoffs um den Aufstieg in die Premier League qualifizierte. Hier schalteten die Blau-Weißen zuerst Sheffield Wednesday und im Endspiel um den letzten Aufstiegsplatz dann Reading.





Ex-Löwe Schindler verwandelte dabei den entscheidenden Elfmeter, der Huddersfield Town 200 Millionen Pfund bescheren wird. Fans, Spieler und Betreuer brachen in Jubel aus.

So viel Geld steht jedem Mitglied des Oberhauses im englischen Fußball zu. Um die Erfolgsgeschichte vielleicht mit dem Klassenerhalt im nächsten Jahr fortsetzen zu können, wird zumindest ein Teil der Millionen sicher in neue Spieler investiert werden. Villeicht ja auch in Deutsche.