Nach 0:1 gegen Wolfsburg in Relegation Braunschweiger Chaoten stürmen Platz, Böller verletzt Ordner

Braunschweig. Eintracht Braunschweig hat auch das Rückspiel der Relegation um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg mit 0:1 verloren. Nach dem Spiel entlud sich der Frust einiger Fans in einem Platzsturm. Schon kurz nach der Halbzeitpause wurde ein Ordner von einem Böller getroffen.

Am Anfang sah es noch relativ friedlich aus. Einige Fans brachen direkt nach dem Schlusspfiff im Eintracht Stadion in Braunschweig durch die Absperrung und strömten auf den Rasen. Einige nahmen Spieler des Zweitligisten in den Arm und trösteten sie, andere applaudierten den Profis, die mit einer tollen Saison und zwei engagierten Einsätzen gegen hochbezahlte Wolfsburger gezeigt hatten, dass sie um ihren Traum vom Aufstieg kämpfen wollten.

Böller und Raketen

Dann aber wurde es aggressiv. Immer mehr Chaoten drängten auf das Feld, liefen in Richtung Fankurve der Wolfsburger und bedrohten und beschimpften diese. Polizisten hielten sie vom Gästeanhang fern, Böller wurden geworfen und eine Rakete in Richtung der Beamten gezündet.

Schon kurz nach der Halbzeitpause waren Böller und Pyrotechnik im Fanblock der Braunschweiger gezündet worden. Ein Böller verletzte einen Ordner, er fiel zu Boden und wurde von Sanitätern behandelt. Denise Schäfer, Pressesprecherin der Eintracht, gab nach der Partie aber Entwarnung: „Der Ordner ist okay. Es geht ihm soweit gut, er war auch wieder dienstfähig.“

Wolfsburg-Trainer flüchtet in Kabine

Trainer Torsten Lieberknecht versuchte, auch Verständnis zu zeigen: „Auch die Fans hatten diesen großen Traum vom Aufstieg, da mischen sich dann die Emotionen. Aber die Verantwortlichen müssen das jetzt natürlich aufarbeiten“, sagte er. Sein Trainerkollege Andries Jonker gestand, dass er so schnell wie möglich in die Kabine geflüchtet ist. In den Niederlanden sagen wir dazu „wechwesen, weglaufen.“

Braunschweigs Präsident Sebastian Ebel positionierte sich deutlich: „Da machen einige Chaoten kaputt, was sich die Mannschaft aufgebaut hat und gefährden Menschenleben. Das ist eine unglaubliche Sauerei. Da kann man nur hoffen, dass man diese Personen zur Rechenschaft ziehen kann und, dass die breite Masse sich dagegen stellt.“

Fans gegen Chaoten

In Braunschweig hatte am Montagabend tatsächlich ein Großteil der Fans den Chaoten gezeigt, was sie von ihnen halten. Nach den Böllerwürfen in der Halbzeit gab es Pfiffe. Einige skandierten in die Richtung der Chaoten: „Ihr seid so dumm!“

Für die Eintracht dürfte die Relegation nun ein Nachspiel haben. Es droht eine empfindliche Strafe vom DFB. Schon beim Niedersachsenderby gegen Hannover 96 gab es Ausschreitungen. Flaschen flogen, Pyrotechnik und Böller wurden von Braunschweiger Chaoten gezündet.