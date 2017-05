Osnabrück. TV-Planer: Die ARD zeigt die Relegation zur 2. Bundesliga mit TSV 1860 München gegen SSV Jahn Regensburg live im TV und Stream. Auf laola1.tv gibt es die Tischtennis-Weltmeisterschaft 2017 live im Stream zu sehen. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Dienstag, 30. Mai 2017.

Was läuft heute am Dienstag, 30. Mai 2017, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Tischtennis-WM 2017 live im Stream

Auf laola1.tv gibt es die Tischtennis-Weltmeisterschaft live im kostenlosen Stream zu sehen. Am Dienstag geht um 10 Uhr zunächst die Qualifikation weiter, ehe es ab 18.30 Uhr das erste Mal ernst wird. Dann gehen die Wettkämpfe im gemischten Doppel, Damen-Doppel und Herren-Doppel los. Auf acht Kanälen zeigt laola1.tv die Tischtennis-WM live im Stream.

Bei der U20-Weltmeisterschaft 2017 geht es in die heiße Phase. Am Dienstag beginnt das Achtelfinale. Eurosport zeigt ausgewählte Spiele der U20-WM live im TV und Livestream und überträgt ab 9.45 Uhr das Achtelfinale von Venezuela gegen Japan live im Free-TV und Stream. Auch die deutsche U20 hat es ins Achtelfinale geschafft, sie ist aber erst am Mittwoch gegen Sambia gefragt. Den Livestream gibt es auf der Internetseite von Eurosport.

Relegation 2017 live: TSV 1860 München - SSV Jahn Regensburg live im TV und Live-Stream

TSV 1860 München oder SSV Jahn Regensburg? Wer spielt in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga? Nach dem 1:1 im Hinspiel fällt am Dienstag im Relegationsrückspiel die Entscheidung, ob 1860 München die Klasse hält oder Jahn Regensburg aufsteigt. Die ARD zeigt ab 17.45 Uhr die Relegation mit TSV 1860 München gegen Jahn Regensburg live im TV und Live-Stream. Jessy Welmer moderiert die Übertragung, Tom Bartels kommentiert 1860 München gegen Jahn Regensburg live im Free-TV. Anpfiff ist um 18 Uhr. In der ARD-Mediathek kann der kostenlose Stream abgerufen werden. Alle weiteren Live-Übertragungen können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Dienstag, 30. Mai 2017, rund um Sport live im TV und Live-Stream: