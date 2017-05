Relegation gegen VfL Wolfsburg NBA-Profi Dennis Schröder drückt Eintracht Braunschweig die Daumen

Braunschweig. NBA-Profi Dennis Schröder drückt Eintracht Braunschweig, dem Verein seiner Heimatstadt, in der Relegation zur Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg natürlich die Daumen. „Ich hoffe auf ein 1:0 oder ein 2:0 für Braunschweig“, sagte der deutsche Basketballer der Atlanta Hawks.

Live im Stadion wird der 23-Jährige, der gerade auf Heimatbesucht ist, das Spiel aber nicht verfolgen. „Nein, im Stadion bin ich nicht“, sagte Schröder, aber natürlich halte er zum Verein seiner Heimatstadt.

Die Eintracht hatte das Hinspiel in der vergangenen Woche mit 0:1 beim Erstligisten durch einen umstrittenen Handelfmeter von Mario Gomez verloren. Das wusste auch Schröder. „Wir brauchen heute Abend ja auch nur so eine Fehlentscheidung wie in Wolfsburg,“ sagte er mit Blick darauf. Dann sei alles wieder offen.

Mit der Nationalmannschaft zur EM

Ziemlich sicher ist dagegen seine Teilnahme an der Basketball-Europameisterschaft in diesem Sommer. Wenn die Voraussetzungen stimmen, werde er mit der deutschen Nationalmannschaft bei dem Turnier (31. August bis 17. September) spielen. „Wenn ich fit bin und die Bedingungen stimmen, dann bin ich dabei“, sagte der ehemalige Bundesliga-Basketballer und gab sich zuversichtlich: „Dieses Jahr haben wir eine sehr gute Chance, viel zu erreichen und nicht wie letztes Mal direkt in der Gruppenphase auszuscheiden.“ Das Team von Bundestrainer Chris Fleming trifft in der EM-Vorrunde in Tel Aviv auf Ukraine, Georgien, Israel, Italien und Litauen.

Spielen für das deutsche Feeling

Schröder freue sich schon darauf wieder die deutsche Hymne zu hören. „Ich spiele auch ,damit ich das deutsche Feeling wieder habe“, betonte er in Braunschweig: „Das ist immer ein gutes Gefühl. Es wird langsam wieder Zeit.“

Bis 5. Juni ist er noch in Deutschland, danach werde er wieder zurück in die USA reisen ehe es drei bis vier Wochen später mit der Familie für ein paar Tage nach Gambia geht. Dort wolle er einige Verwandte besuchen, so der 23-Jährige.

Daumendrücken auch für Bamberg

Bis dahin verfolgt Schröder auch die Basketball-Bundesliga. Und auch dort hat er ein Lieblingsteam: Meister Brose Baskets Bamberg. „Ich drücke immer der Mannschaft die Daumen, in der Daniel Theis spielt“, erklärte er. Mit dem Nationalspieler, der mit den Oberfranken gegen den FC Bayern bereits ins Finale eingezogen ist, spielte Schröder in Braunschweig zusammen. Seitdem sind die beiden eng befreundet.