Osnabrück. Es war ein emotionaler letzter Auftritt. Am Sonntagabend hat Francesco Totti seine Karriere als Fußballprofi nach 28 Jahren beendet. Im Spiel gegen den FC Genua kam die Legende des AS Rom letztmalig für den Verein zum Einsatz, für den er seine gesamte Karriere lang tätig war.

Zusammen mit der Familie, mit Freunden und den Fans wurde es ein sehr tränenreicher, aber herzlicher Abschied. Das Stadion, in dem er als Jugendlicher früher selbst seine Lieblingsmannschaft angefeuert hatte, feierte „Il Capitano“, wie er von den Fans liebevoll genannt wurde, minutenlang.





Schon als Kind war Francesco Totti glühender Anhänger seiner „Roma“, dem AS Rom. Nach drei Stationen bei kleineren Vereinen schloss er sich seinem Herzensverein im zarten Alter von zwölf Jahren an und durchlief die Jugendteams, bevor er 1993 schon mit sechzehn Jahren für die Erste Mannschaft der Römer debütierte. Was folgte, sucht seinesgleichen. Über 24 Jahre hinweg war Totti Leistungsträger und Anführer des AS Rom, was sich 1997 darin bestätigte, dass er bereits im vergleichsweise äußerst frühem Alter von zwanzig Jahren das Kapitänsamt der Rot-Gelben übernahm.

786 - 32 - 5

Über die Jahre hinweg war er aus dem italienischen Fußball nicht wegzudenken. Genau 786 Spiele bestritt er für den AS Rom, stand dabei insgesamt über 32 Tage auf dem Platz und gewann fünf Titel für den Verein. 2007 avancierte er im Trikot der „Roma“ mit 26 Treffern zu Europas bestem Torjäger und wurde dafür mit dem „Goldenen Schuh“ von der UEFA ausgezeichnet.

Auch in der italienischen „Squadra Azzura“, der Nationalmannschaft, wurde Totti zum Leistungsträger und Leader. Mit dem Team gewann er 2006 auch die Weltmeisterschaft nach einem Elfmeterschießen im Finale gegen Frankreich.

Zum Abschied zeigte Francesco Totti noch eine große Geste: Er übergab seine Kapitänsbinde Mattia Almaviva, dem Kapitän der jüngsten Nachwuchsmannschaft der Römer.

Wie es für Totti nun persönlich weitergeht, ist noch offen. Zuletzt deutete er an, sich eine Fortsetzung seiner Karriere bei einem anderen Verein vorstellen zu können.