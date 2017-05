Osnabrück. TV-Planer: Eurosport überträgt die 1. Runde bei den French Open live im TV und Stream. In der ARD ist die Bundesliga-Relegation mit Eintracht Braunschweig gegen VfL Wolfsburg live im Free-TV zu sehen. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Montag, 29. Mai 2017.

Was läuft heute am Montag, 29. Mai 2017, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Tennis live: French Open live im TV und Livestream - 1. Runde

In Düsseldorf beginnt an diesem Montag die Tischtennis-Weltmeisterschaft 2017. Gestartet wird um 10 Uhr mit der Qualifikation, die an 32 Tischen ausgetragen wird. Das Streaming-Portal laola1.tv zeigt ausgewählte Partien bei der Tischtennis-WM live im Stream. Laola1.tv bietet ab 10 Uhr acht verschiedene Streams zur TT-WM 2017 an. Richtig los geht es mit den Doppeln am Dienstag.

Am Sonntag sind die French Open 2017 im Tennis gestartet. Die Deutsche Angelique Kerber ist dabei bereits in der 1. Runde ausgeschieden. Am Montag wird die 1. Runde weitergeführt. Eurosport zeigt ab 11 Uhr den ganzen Tag über die French Open live im TV und Live-Stream. Dann werden ausgewählte Spiele vom 2. Turniertag gezeigt. Der kostenlose Stream kann über die Internetseite von Eurosport abgerufen werden.

So sehen Sie die Relegation 2017 mit Eintracht Braunschweig gegen VfL Wolfsburg live im TV und Stream.

In der Bundesliga-Relegation steht derweil das Rückspiel zwischen Eintracht Braunschweig und dem VfL Wolfsburg auf dem Plan. Der VfL hat am vergangenen Donnerstag aufgrund eines umstrittenen Elfmeters mit 1:0 gewonnen. Wer am Ende in der Bundesliga 2017/18 spielen darf, entscheidet sich aber erst im Rückspiel an diesem Montag. Die ARD zeigt die Relegation mit Eintracht Braunschweig gegen VfL Wolfsburg live im TV und Livestream. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr, Anpfiff ist um 20.30 Uhr. In der ARD-Mediathek gibt es den kostenlosen Stream zur Relegation 2017. Alle weiteren Live-Übertragungen können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Montag, 29. Mai 2017, rund um Sport live im TV und Live-Stream: