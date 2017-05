Osnabrück. Bundesliga-Relegation 2017: Bleibt der VfL Wolfsburg in der Bundesliga oder schafft Eintracht Braunschweig noch den Aufstieg? Das Relegationsrückspiel findet am Montag, 29. Mai 2017, um 20.30 Uhr statt. So sehen Sie die Relegation mit Eintracht Braunschweig gegen VfL Wolfsburg live im TV und Live-Stream.

Es bahnt sich ein dramatisches Rückspiel in der Relegation 2017 zur 1. Bundesliga an. Bundesligist VfL Wolfsburg liegt nach dem knappen 1:0-Sieg von Donnerstag vorne, doch Zweitligist Eintracht Braunschweig witter vor heimischem Publikum noch eine Aufstiegschance. Angepfiffen wird das Rückspiel am Montag, 29. Mai 2017, um 20.30 Uhr. Hier erfahren Sie, wie Sie die Relegation mit Eintracht Braunschweig gegen VfL Wolfsburg live im TV und Livestream sehen können.

Relegation 2017: Unberechtigter Elfmeter bringt Wolfsburg gegen Braunschweig in Front

Eintracht Braunschweig fühlte sich nach dem Hinspiel in der Bundesliga-Relegation beim VfL Wolfsburg betrogen. Zurecht, wie Fernsehbilder beweisen: Der von Schiedsrichter Sascha Stegemann gepfiffene Handelfmeter für den VfL war keiner. Den Wolfsburgern war das während des Spiels aber herzlich egal - Mario Gomez verwertete den unberechtigten Strafstoß in der 35. Minute zum 1:0, bei dem es bis zum Spielschluss bleiben sollte. (Weiterlesen: So lief das Relegationshinspiel von Wolfsburg gegen Braunschweig.)

Insgesamt war es ein eher maues Relegationsspiel, das Wolfsburg und Braunschweig am Donnerstag boten. Die größere individuelle Klasse des VfL merkte man, wenngleich der Bundesligist daraus kaum Kapital schlagen konnte. Die Eintracht hatte dem Ganzen aber nicht viel mehr als großen Kampf entgegenzusetzen. So bleibt ein 0:1-Rückstand für die Braunschweiger, die das Rückspiel am Montag, 29. Mai 2017, damit mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnen müssen. Mit den eigenen Fans im Rücken könnte das möglich sein - wenn der VfL Wolfsburg wieder nur eine mäßige Leistung zeigt.

Eintracht Braunschweig - VfL Wolfsburg live im TV und Live-Stream: ARD zeigt Relegation live im Free-TV

Wie beim Hinspiel ist die ARD auch beim Rückspiel der Bundesliga-Relegation 2017 live dabei. Um 20.15 Uhr geht das Erste auf Sendung, um auf das Relegationsspiel von Braunschweig gegen Wolfsburg einzustimmen. Moderator Matthias Opdenhövel meldet sich aus dem Braunschweiger Stadion. Kommentiert wird Eintracht Braunschweig gegen VfL Wolfsburg live im Free-TV von Gerd Gottlob. Anstoß ist um 20.30 Uhr. Im Anschluss an die Live-Übertragung gibt es Stimmen von Spielern und Trainern zum Ausgang der Relegation 2017. (Weiterlesen: Schiedsrichter Stegemann bereut Wolfsburger Elfmeterpfiff.)

Bundesliga-Relegation live: Braunschweig - Wolfsburg live im Stream der ARD

Über die ARD-Mediathek kann die Relegation von Eintracht Braunschweig gegen VfL Wolfsburg live im Stream mitverfolgt werden. Der Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders kann kostenlos abgerufen werden. Die Nutzung ist sowohl über den PC, als auch per Smartphone und Tablet möglich. Allerdings sollte auf eine stabile WLAN-Verbindung geachtet werden, wenn man die Relegation im Live-Stream schauen möchte. (Weiterlesen: Hitziges Relegationsduell von Braunschweig gegen Wolfsburg erwartet.)

Relegation 2017 live im TV und Stream: Eintracht gegen VfL live auf Sky

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Bundesliga-Relegation ebenfalls live im TV und Livestream. Los geht es um 20.15 Uhr auf dem Sender „Sky Sport Bundesliga 1“ mit Moderator Yannick Erkenbrecher. Kommentator von Eintracht Braunschweig gegen VfL Wolfsburg live auf Sky ist Martin Groß. Über das Streaming-Portal „Sky Go“ können Abonnenten des Bezahlsenders die Relegation live im Stream mitverfolgen. Wer kein Sky-Kunde ist, muss auf den kostenlosen Live-Stream der ARD zurückgreifen.