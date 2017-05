Osnabrück. TV-Planer: Die dritten Programme zeigen die Hinspiele der Relegation zur 3. Liga live im TV und Stream. Auf Sport1 ist Handball mit SG Flensburg-Handewitt gegen Rhein-Neckar Löwen live im Free-TV zu sehen. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Sonntag, 28. Mai 2017.

Was läuft heute am Sonntag, 28. Mai 2017, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Relegation zur 3. Liga live im TV und Live-Stream

Diese Woche steht im Zeichen der Relegation: Nach den Hinspielen der Erst- und Zweitliga-Relegation finden an diesem Sonntag die dreí Hinspiele der Relegation um die 3. Liga statt. Welche drei der sechs um den Aufstieg kämpfenden Regionalligisten steigen am Ende auf? Die dritten Programme der ARD zeigen die Drittliga-Relegation live im TV und Livestream.

Ab 13.45 Uhr übertragen der BR und SWR die Relegation von SpVgg Unterhaching gegen SV Elversberg live im TV und Stream. Ebenfalls ab 13.45 Uhr sind der MDR und WDR bei der Relegation von Viktoria Köln gegen Carl Zeiss Jena live im Free-TV und Live-Stream dabei. Das dritte Relegationsspiel bestreiten der SV Waldhof Mannheim und der SV Meppen. NDR und SWR zeigen Waldhof Mannheim gegen Meppen live im TV und Livestream.

Handball live: SG Flensburg-Handewitt - Rhein-Neckar Löwen live im TV und Live-Stream

Auf Sport1 gibt es am Sonntag nach dem DFB-Pokalfinale den Volkswagen Doppelpass live im TV zu sehen. Ab 11 Uhr diskutiert Moderator Thomas Helmer mit seinen Gästen Thomas Berthold, Waldemar Hartmann, Matze Knop, Frank Hellmann, Armin Veh und Thomas Strunz. Ab 14.55 Uhr zeigt Sport1 das Handball-Bundesligaspiel von der SG Flensburg-Handewitt gegen die Rhein-Neckar Löwen live im Free-TV und Live-Stream.

Ab 17 Uhr ist schließlich das BBL-Playoff-Halbfinale von Brose Bamberg gegen Bayern München live im TV und Stream bei Sport1 zu sehen. Nach zwei Spielen im „Best of 5“-Modus führt Bamberg mit 2:0 gegen den FC Bayern. Am Sonntag steht das dritte Spiel an. Auf der Internetseite von Sport1 gibt es den kostenlosen Livestream zum TV-Programm. Auf RTL wird ab 13 Uhr der Große Preis von Monaco in der Formel 1 live im Free-TV übertragen. Rennstart in Monte Carlo ist um 14 Uhr. Alle weiteren Live-Übertragungen können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Sonntag, 28. Mai 2017, rund um Sport live im TV und Live-Stream: