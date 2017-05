Copa del Rey 29. Pokalerfolg für Barcelona: 3:1 über Alaves

Der FC Barcelona besiegte im Pokalfinale CD Alaves mit 3:1. Foto: Daniel Ochoa De Olza

Madrid. Superstar Lionel Messi hat den FC Barcelona am Samstag zum dritten Pokalsieg in Serie geführt. In überlegener Manier besiegte der Favorit im Madrider Stadion Vicente Calderón das Team des Liga-Neunten Club Deportivo Alaves mit 3:1 (3:1).