Wawrinka zu stark Mischa Zverev verliert Finale in Genf

Mischa Zverev konnte das Finale in Genf nicht gewinnen. Foto: Salvatore Di Nolfi

Genf. Als Qualifikant hat er sich nacheinander gegen den an Nummer vier gesetzten John Isner, den an Position fünf eingestuften Steve Johnson und den an zwei gesetzten Kei Nishikori durchgesetzt. Doch im Endspiel war der Titelverteidiger zu stark für Mischa Zverev.