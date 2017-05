Osnabrück. TV-Planer: Auf Eurosport ist der FA Cup mit dem Finale vom FC Arsenal gegen FC Chelsea live im TV und Stream zu sehen. Laola1.tv überträgt das Copa-del-Rey-Finale vom FC Barcelona gegen Deportivo Alaves live im Stream. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Samstag, 27. Mai 2017.

Was läuft heute am Samstag, 27. Mai 2017, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

FA-Cup live: Finale mit FC Arsenal - FC Chelsea live im TV und Live-Stream

Der Samstag steht ganz im Zeichen der Fußball-Pokalendspiele. Nicht nur in Deutschland findet das Pokalfinale 2017 statt, sondern unter anderem auch in England und Spanien. Das DFB-Pokalfinale von Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund kann live im TV und Livestream in der ARD mitverfolgt werden. Los geht es um 19 Uhr, Anstoß ist um 20 Uhr. Zuvor ist im Ersten ab 16 Uhr das Pokalfinale der Frauen live zu sehen. In Köln stehen sich der SC Sand und der VfL Wolfsburg gegenüber. Über die ARD-Mediathek können die beiden DFB-Pokalfinals live im Stream mitverfolgt werden.

So sehen Sie das DFB-Pokalfinale 2017 von Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund live im TV und Stream.

Auch in England wird an diesem Samstag um den FA-Cup gespielt. Im FA-Cup-Finale 2017 stehen sich der FC Arsenal und der FC Chelsea gegenüber. Auf Eurosport läuft das Endspiel von Arsenal gegen Chelsea live im TV und Live-Stream, der über die Internetseite von Eurosport abgerufen werden kann. Die Übertragung beginnt um 18 Uhr. Das spanische Finale im Copa del Rey ist derweil im kostenlosen Livestream auf laola1.tv zu sehen. Dort spielt der FC Barcelona gegen den Underdog Deportivo Alaves. Auf laola1.tv kann Barcelona gegen Alaves live im Stream gesehen werden.

BBL-Playoffs live: Ratiopharm Ulm - EWE Baskets Oldenburg live im TV und Livestream

Auf RTL wird am Samstag ab 13.45 Uhr das Qualifying vor dem Großen Preis von Monaco in der Formel 1 live im Free-TV übertragen. (Weiterlesen: So sehen Sie den GP von Monaco in der Formel 1 live im TV und Stream.)

Im Basketball geht es in den BBL-Playoffs derweil um den Einzug ins Finale. Im Halbfinale spielt Ratiopharm Ulm gegen die EWE Baskets Oldenburg. Nach zwei Spielen im „Best of 5“-Modus steht es zwischen den beiden Mannschaften 1:1. Ab 17 Uhr zeigt Sport1 das dritte Spiel von Ulm gegen Oldenburg live im TV und Live-Stream auf der Sport1-Internetseite. Alle weiteren Live-Übertragungen können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Samstag, 27. Mai 2017, rund um Sport live im TV und Live-Stream: