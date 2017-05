Osnabrück. Wer gewinnt das DFB-Pokalfinale 2017? Am Samstag, 27. Mai 2017 (Anstoß 20 Uhr), stehen sich Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund im Berliner Olympiastadion gegenüber. So sehen Sie das DFB-Pokalfinale live im TV und Live-Stream.

Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund kämpfen im DFB-Pokalfinale 2017 an diesem Samstag, 27. Mai 2017, um den begehrten DFB-Pokal. Der BVB geht als vermeintlicher Favorit in das Endspiel im Olympiastadion in Berlin, doch die Eintracht will dagegen halten. Wer hält am Ende den DFB-Pokal 2017 in die Höhe? Hier erfahren Sie, wie Sie das Pokalfinale mit Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund live im TV und Livestream sehen können. (Weiterlesen: Mehr als 100.000 Fans werden zum Pokalfinale in Berlin erwartet.)

Eintracht oder BVB? Wer gewinnt das DFB-Pokalfinale 2017?

Große Hoffnungen machen sich beide Vereine, am Samstagabend nach dem Endspiel den DFB-Pokal in die Höhe halten zu dürfen: Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund wollen im 74. DFB-Pokalfinale alles reinwerfen, um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen. Vor allem der BVB hat ein Trauma zu bewältigen: Nach drei Finalniederlagen in Folge wollen die Dortmunder nun endlich den Pokal in ihre Stadt holen. Die Frankfurter können hingegen ihre 29-jährige Titellosigkeit überwinden. Das DFB-Pokalfinale findet am Samstag, 27. Mai 2017, ab 20 Uhr im Berliner Olympiastadion statt. (Weiterlesen: BVB und Eintracht hoffen auf Pokaltriumph.)

DFB-Pokalfinale 2017 live: Eintracht Frankfurt - BVB live im Free-TV in der ARD

Das Erste zeigt das DFB-Pokalfinale 2017 live im Free-TV. Ab 19 Uhr melden sich Moderator Alexander Bommes und Experte Mehmet Scholl aus Berlin. Dann wird auf das Finale von Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund live im TV eingestimmt. Als Kommentator wird Steffen Simon das Endspiel Eintracht - BVB live begleiten. Im Anschluss an das Pokalfinale gibt es die Pokalübergabe sowie Stimmen von Spielern und Trainern in der ARD zu sehen. Ab 22.45 Uhr übernimmt Julia Scharf mit dem Sportschau Club, in dem die Ex-Profis Flemming Povlsen und Ansgar Brinkmann zu Gast sind. Anstoß vom DFB-Pokal-Finale ist um 20 Uhr. (Weiterlesen: Wann beginnt die Bundesliga-Saison 2017/18?)

Eintracht - BVB live: DFB-Pokalfinale live im kostenlosen Stream

Wer das Pokalfinale nicht live vor dem Fernseher mitverfolgen kann, kann auf den kostenlosen Livestream der ARD zurückgreifen. Über die ARD-Mediathek kann das Endspiel von Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund live im Stream gesehen werden. Der Live-Stream zum DFB-Pokalfinale 2017 läuft sowohl über den PC, als auch auf Smartphones und Tablets. Bei der Nutzung sollte allerdings auf eine stabile WLAN-Verbindung geachtet werden. Ein anderes legales und kostenfreies Streaming-Angebot gibt es in Deutschland für den Pokalabend in Berlin nicht.

DFB-Pokal-Finale 2017 live auf Sky: Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund live im TV und Stream

Auch der Bezahlsender Sky ist beim DFB-Pokal-Finale 2017 live dabei. Auf „Sky Sport 1“ gibt es ab 19 Uhr Vorberichte zum Finale von der Eintracht gegen den BVB live im TV. Moderator Patrick Wasserziehr führt gemeinsam mit Experte Lothar Matthäus durch die Sendung. Das Pokalfinale ist für Kult-Kommentator Fritz von Thurn und Taxis derweil das letzte Spiel. Der Reporter führt zum letzten Mal als Sky-Kommentator durch ein Live-Spiel. Über das Streaming-Portal „Sky Go“ können Sky-Kunden die Begegnung von Frankfurt gegen Dortmund auch im Livestream sehen. (Weiterlesen: Fritz von Thurn und Taxis geht in Rente.)