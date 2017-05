„Kiste Campari vom HSV-Sponsor“ Frankfurt-Legende „Charly“ Körbel gewann jedes Pokal-Endspiel

Frankfurt. Er stand mit Eintracht Frankfurt in vier DFB-Pokal-Endspielen – und gewann viermal. Gibt es einen besseren Zeitpunkt, um mit Bundesliga-Rekordspieler „Charly“ Körbel zu plaudern?

Herr Körbel, der BVB ist klarer Favorit, oder?

Ich bin froh, gegen Dortmund zu spielen und nicht gegen die Bayern. Die können sich immer auf so ein wichtiges Spiel fokussieren, das ist deren Mentalität. Dortmund dagegen hat eine schwarze Serie, die letzten drei Endspiele verloren, mit Champions League sogar vier. Und unsere Mannschaft wiederum hat das Gefühl, gegen Dortmund gut aussehen zu können. Wir haben sie zuhause geschlagen, auch in Dortmund gut mitgehalten. Außerdem: nicht nur der Pokal hat seine eigenen Gesetze, das Endspiel auch.

Sie müssen es wissen, haben ja vier Endspiele erlebt.

Also grundsätzlich ist ein Pokalendspiel etwas Außergewöhnliches – so was wie Wimbledon im Tennis. Das habe ich auch unseren aktuellen Spielern gesagt. Es ist was ganz Großes, die Abläufe sind total anders als vor einem Bundesligaspiel. Man wechselt noch mal das Hotel vorher, die ganzen Sponsoren und VIPs, die alle schon freitags da sind, und die vielen Fans, die sich auf den Weg machen. Wirklich, kein Vergleich zum Alltag. Und es bleibt Dir. Es kommt heute immer noch vor, je nach Situation, dass bestimmte Momente der Endspiele wie ein Film vor meinem geistigen Auge ablaufen. Und am knappsten waren die Siege in den beiden Finals, in denen wir klarer Favorit waren.

Welches Finale war denn für Sie das schönste?

Wenn Du gewinnst, ist alles schön. Und wir haben ja immer gewonnen. Aus diesem Grund bin ich ja heute noch sauer, dass mich Dragoslav Stepanovic 1992 im letzten Bundesligaspiel in Rostock, als wir Meister werden konnten, nicht aufgestellt hat. Weil ich doch kein Finale verliere…

Nun ja, Sie hatten ihre Karriere ein Jahr zuvor beendet…

Aber ich war noch fit und immer im Training dabei. Ich habe mich jetzt auch dem Niko Kovac angeboten, da hat er gelacht. Diesmal war es wirklich nur ein Spaß…

Zurück zu den Finals, die Sie gespielt haben. Gibt’s einen Favoriten in ihrer Liste?

Natürlich war der erste Sieg 1974 in Düsseldorf gegen den HSV nach Verlängerung schon was ganz Tolles (3:1). Wegen der WM fand es erst im August stand. Ich weiß noch, wie Gert Trinklein, unser Libero, mit einem Solo das 1:0 erzielt hat, obwohl Trainer Dietrich Weise ihm verboten hatte, über die Mittellinie zu gehen. Und hinterher gab’s Ärger mit unserem Sponsor Remington, weil einige die Trikots getauscht hatten und Kapitän Jürgen Grabowski den Pokal sozusagen mit der falschen Werbung entgegen genommen hat. Das Foto war in allen Zeitungen, klar. HSV-Sponsor Campari war es recht, er hat uns eine Kiste seiner Erzeugnisse geschickt. Damals war die Trikotwerbung gerade erst erlaubt, keiner hat das bedacht. Heute kriegen die Spieler das ja schon vorher eingetrichtert und drehen die getauschten Trikots immer gleich um.

Ganz schön lehrreich, so ein Pokalfinale, für einen jungen Kerl.

Ich war damals ja erst 19 und hatte auch keine Ahnung, dass ich das Ding vier Mal gewinnen würde. Ich bin da so rein gewachsen. Es hat mich damals auch keiner darauf aufmerksam gemacht, dass das was ganz Besonderes ist, es war ja für alle im Verein Neuland. Aber mit 20 hatte ich den Pokal schon wieder in der Hand…

Die Regenschlacht von Hannover gegen den MSV Duisburg haben Sie – als Verteidiger – sogar entschieden. Ihr Tor zum 1:0 war der Endstand. Stimmt es, dass Trainer Dietrich Weise Ihnen das Tor quasi befohlen hatte?

Ja, in der Halbzeit gab es neue Instruktionen. Da die Duisburger überraschend meinen vermeintlichen Gegenspieler Ronny Worm, auf unseren Jürgen Grabowski angesetzt hatten, hat Weise zu mir gesagt: „Na gut, dann schießen Sie halt das Tor, Charly!“ Das ist mir dann prompt gelungen – mit dem schwachen linken Fuß auch noch. Weise war mein Glück, er hat mir von Anfang an vertraut. Nur nach diesem Finale war er sauer auf mich.

Warum das denn? Auf den Helden des Tages?

Ich durfte sogar neben ihm am Vorstandstisch sitzen, soweit war alles gut. Aber dann kamen ein paar ältere Spieler – ich glaube Gert Trinklein war dabei – und verteilten Zigarren. Ich als überzeugter Nichtraucher musste notgedrungen auch mitmachen. Weise sah das – und da erhielt ich die größte Abreibung meines Lebens. Weder meine Frau, meine Eltern noch irgendein Lehrer haben mich je so zusammen gefaltet. Er war halt enttäuscht, weil das nicht zu mir passte. Meine Freude war leicht getrübt – trotz des Pokalsiegs.

Zum Glück hat er Ihnen nicht die Prämie von 15000 DM gekürzt.

Hätte er tatsächlich können. Weise war damals Trainer und Manager. Es gab unter ihm nie Verhandlungen über Prämien, er hat das festgesetzt und so war es dann, wenn auch manche mal leise gemault haben.

Vier Endspiele – laut Chroniken waren sie alle gut. Welches war das sportlich beste?

Also von der Leistung her sicher das Finale 1981 in Stuttgart gegen Kaiserslautern. Mit Abstand. Wir haben schon zur Pause 2:0 geführt und groß aufgespielt. Neulich habe ich erst wieder unseren koreanischen Wunderstürmer Bum-kun Cha getroffen. Als erstes sagt der: „Weißt Du noch, in Stuttgart?“ Dabei hat uns Trainer Lothar Buchmann noch am Donnerstag vor dem Finale in der Sportschule Erbismühle mehrmals den 400 Meter hohen Skihang raufgejagt. Bis Bernd Nickel und Bernd Hölzenbein ihn gefragt haben, ob er eigentlich wüsste, dass wir Samstag noch ein wichtiges Spiel haben. Es war eben seine Art Reize zu setzen und der Erfolg gab ihm Recht. Immer wenn ich an der Erbismühle vorbei fahre, muss ich daran denken.

Sieben Jahre später folgte der vierte und letzte Streich.

Und auch der hatte was Besonderes für mich. Erstmals war ich Kapitän und erstmals durfte ich das Finale in Berlin spielen. Damals gab es noch keinen Konfettiregen auf dem Rasen, wir mussten, kaputt wie wir waren, noch hundert Stufen hoch. Hans-Dietrich Genscher gab mir den Pokal, das vergesse ich nie. Atmosphärisch war Berlin 1988 schon das Beste. Ich bin wirklich froh, dass ich das noch erleben durfte und sehr dafür, dass man das Finale nie wieder aus Berlin weg geben darf.

In Erinnerung blieb von dem Spiel gegen Bochum eigentlich nur das Freistoß-Tor von Lajos Detari, der Held noch in der Nacht nach Griechenland verkauft wurde.

Ja, die Detari-Millionen suchen wir ja heute noch, die müssen noch in der Tiefgarage des Hotels liegen… Detari war eine Art von Spieler, die wir auch jetzt wieder brauchen. Die das Besondere machen, die in einem solchen Finale die Ruhe haben und das Zutrauen. Vor dem Spiel, wir waren Zimmerpartner, ging er mir auf den Geist. „Ich mache heute das entscheidende Tor“. – und das in einer Tour. Ich hab ihn dann angepflaumt: „Mensch Paprika, gib Ruhe. Ich will schlafen!“ Aber dann hat er das Tor gegen Bochum gemacht. Ich hoffe, Alex Meier eifert ihm nach. Er ist derjenige in unserer Mannschaft, der das Besondere hat. Vor ihm haben auch Dortmunder Respekt.

Frankfurt feiert seine Helden gewöhnlich auf dem Römer. Auch am kommenden Sonntag, egal wie es ausgeht. Wie finden Sie das?

Es ist natürlich eine super Sache, sich auch noch mal bei den Fans zu bedanken. Aber auf dem Römer zu stehen ohne Pokal, das ist irgendwie nichts. Wenn schon, dann muss der Pokal auch dabei sein – so, wie bei uns damals.