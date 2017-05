Kult-Kommentator Die besten Sprüche des Fritz von Thurn und Taxis

Osnabrück. Am Samstagabend (20 Uhr, live ARD/Sky) kommentiert er sein letztes Fußballspiel. Für den Pay-TV-Sender Sky wird Fritz von Thurn und Taxis das Finale im DFB-Pokal zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund kommentieren. Es wird der Schlusspunkt einer langen Kommentatorenkarriere sein. Über viele Jahre hinweg avancierte „TuT“ bei verschiedenen Sendern zu einem Fachmann mit Kultstatus.

Erst war er ähnlich verhasst wie sein Kollege Marcel Reif, doch das änderte sich schnell. Ganze Websites widmeten sich zum Ende seiner Karriere seinen Sprüchen. Sein „Huihuihuihui“ wird wohl auf ewig in den Ohren der Fußballfans nachklingen. Hier die besten Sprüche des Fritz von Thurn und Taxis.

„Sie müssten die beste Bildauflösung haben. Ob der HSV besser dabei wegkommt, ist was anderes.“

„Am liebsten würde ich mit runterspringen und aushelfen da unten. Das gibt’s doch gar nicht.“

- Während der Niederlage von Borussia Dortmund beim AS Monaco

„Victor Valdez - der bestaussehenste Torhüter der Primera Divison. Sportlich ist er nur die Nummer 4, warum haben wir eben gesehen!“

- Nach einem Patzer des ehemaligen Torwarts vom FC Barcelona.

„Lucio – Er ist kein Bulle, er ist eher wie ein Leguan!“

- über den Abwehrspieler Lucio

„Der Jüngste auf dem Platz, der ist ja gerade erst 19 geworden. Das hat ja ewig gedauert, der war ja ewig 18.“

- über Roque Santa Cruz

„Das war eine schwierige Abseitsentscheidung. Da muss ich mich beim Linienrichter pardonieren.“

„ Wenn Sie dieses Tor in Non plus ultra HD sehen, sind Sie high!“

„Wir sehen uns zur zweiten Halbzeit wieder. Die übertragen wir bei Sky natürlich auch. Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit.“

„Müsste ich mich intensiv mit 1860 beschäftigen, wäre ich im Irrenhaus.“