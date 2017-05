Bundestrainer im Interview Roßkopf vor Tischtennis-WM: „Erhoffen uns einen kleinen Boom“

Düsseldorf. Als Spieler war er Weltmeister im Doppel und Europameister im Einzel. Jetzt führt Jörg Roßkopf die deutschen Tischtennis-Profis als Bundestrainer zu den am Montag beginnenden Weltmeisterschaften in Düsseldorf. Im dpa-Interview spricht der 47-Jährige über seinen Schützling Timo Boll, die Dominanz der Chinesen und die Probleme seines Sports.

Sie selbst sind als Spieler vor eigenem Publikum Einzel-Europameister und Doppel-Weltmeister geworden. Was geben Sie jetzt Ihren Topstars Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov mit auf den Weg? Was erhoffen Sie sich von dieser Heim-WM?

„Es stimmt, wir waren im eigenen Land immer sehr erfolgreich. Ich weiß seit der WM 1989 in Dortmund sehr genau, dass wir bei einem Turnier in Deutschland von den Fans getragen werden. Auch diesmal haben wir viele Eisen im Feuer, die in wirklich guter Form sind. Die Heim-WM wird ihnen jetzt noch einmal eine zusätzliche Motivation geben. Natürlich erwarten alle, dass die Chinesen am Ende wieder überall vorne stehen werden. Aber meine Spieler wissen: Auch die sind schlagbar. Es ist alles möglich im Sport. Wir wollen in allen Wettbewerben um die Medaillen mitspielen.“

Trauen Sie das auch Timo Boll mit seinen 36 Jahren zu?

„Timo ist bei einer EM oder WM immer gut dabei. Er bereitet sich auf jedes große Turnier sehr intensiv vor. Er spielt auch besonders gern in Deutschland, also hoffe ich, dass es für ihn eine gute WM wird. Das hätte er sich verdient. Er ist 36 geworden und hat immer noch viel Lust, Tischtennis zu spielen. Für ihn ist diese WM noch einmal etwas Besonderes. Er spielt schon lange in Düsseldorf, er hat lange in Düsseldorf gelebt. Ich denke, dass genau das in der Vorbereitung noch einmal ein paar Prozentpunkte herauskitzeln wird.“

Welche Bedeutung hat diese WM für den Tischtennis-Sport generell im Land?

„Wir erhoffen uns als Sportart zumindest einen kleinen Boom von dieser WM. Unser Ziel ist, dass vor allem Kinder sehen: Das ist ein toller Sport. Das ist ein Auftrag, den die Regierung, den die Verbände und den jede einzelne Sportart generell haben sollte: Die Kinder müssen Sport treiben. Das ist die beste Möglichkeit, mit anderen Kindern oder anderen Kulturen zusammenzukommen, Siege und Niederlagen zu feiern, daraus zu lernen, daran zu wachsen. Wir müssen die Kinder von der Playstation wegholen.“

Hatte es der Tischtennis-Sport zu Ihrer Zeit noch leichter? Die WM 1989 in Dortmund war ein großes Medienereignis. Sie und Steffen Fetzner mussten nach ihrem Erfolg sogar die Telefonnummern wechseln, wie ihr Doppelpartner später in einem Interview verriet.

„Jede Sportart außer Fußball hat es heute schwer, noch so etwas wie einen Boom auszulösen. Tennis hat das früher geschafft, wir auch, aber diese Möglichkeiten sind heute nicht mehr da. Wir hätten sogar die Spieler dafür mit einem Timo Boll oder Dimitrij Ovtcharov. Aber wir schaffen es kaum noch ins Fernsehen. Die große und breite Öffentlichkeit kann selbst bei einer WM kaum mit uns mitfiebern.“

Schadet auch die große Dominanz der Chinesen Ihrem Sport?

„Natürlich wäre es interessanter, wenn am Ende nicht immer ein Chinese gewinnt. Zu meiner Zeit haben die Chinesen noch Jahre gebraucht, um mal wieder einen großen Titel zu holen. Damals hießen die Weltmeister 1989 Waldner aus Schweden, 1991 Persson aus Schweden, 1993 Gatien aus Frankreich - und erst 1995 hat mal wieder ein Chinese gewonnen. Das war interessanter. Da müssen wir wieder hinkommen.“

Und wie ist das zu schaffen?

„Nur sehr schwer. Denn das chinesische System ist hervorragend. In China fängt ein junger Spieler mit fünf Jahren an, bei uns mit neun oder zehn Jahren. Das heiß, dass ein chinesisches Talent in den meisten Fällen schon einmal einen Vorsprung von fünf Jahren sehr gutem Training hat. Dieses Kind hat dann bereits hunderte von Stunden mehr an der Tischtennis-Platte verbracht als unser Kind. Es wird mit 15, 16 Jahren schon in den Herren-Kader integriert und mit 17, 18 Jahren eine Granate sein. Das ist bei uns fast gar nicht möglich. Denn wir können ein fünfjähriges Kind noch nicht zwei- bis dreimal die Woche - noch dazu von einem guten Trainer - trainieren lassen. Aber wir wissen um das Problem. Und wir hoffen, dass wir bald schon wieder den neuen Timo Boll oder Dimitrij Ovtcharov finden. Wir wollen auch keine Kopie von irgendjemandem werden. Wir waren damals auch erfolgreich, ohne ein anderes Modell zu kopieren.“

Das Besondere ist aber doch: Jeder kann in seiner Freizeit Tischtennis spielen. In fast jedem Stadtpark oder auf vielen Spielplätzen steht eine Tischtennis-Platte herum, jede Familie kann sich so etwas in den Garten stellen. Warum hat selbst eine Sportart mit solchen Voraussetzungen ein Nachwuchs-Problem?

„An der Spitze sind wir mit Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov sehr gut aufgestellt. Selbst dahinter haben wir noch gute Spieler, die alle zu den Top 60, 70 der Welt gehören. Da sind wir zusammen mit den Japanern die beste Nation nach China. Uns fehlt es aber im Mini- und Talente-Bereich. Kinder von der Tischtennis-Platte auf dem auf dem Schulhof in den Verein zu bewegen, dieser Transfer ist schwierig. Dafür braucht man viele Trainer und Übungsleiter, die selbst gut ausgebildet wurden. Dafür braucht man positiv Verrückte wie einen Helmut Hampl, der Timo Boll und Patrick Franziska entdeckt hat. Und dafür braucht man auch Hallen und Hallenzeiten. Es ist ja ein Wahnsinn, wenn im Sommer in den Ferien für sechs Wochen die Sporthallen zugeschlossen werden. Wir Trainer müssen die Kinder abholen und sie in die Hallen bringen. Von alleine kommt keiner mehr. Von alleine gehen sie nur zum Fußball. Das will jeder spielen.“