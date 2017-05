Ausraster im Video Ex-HSV-Coach Fink legt sich nach Niederlage mit TV-Moderatoren an

Ex-HSV-Coach Fink legt sich nach Niederlage mit TV-Moderatoren an MEC öffnen

Thorsten Fink ist Trainer von Austria Wien. Foto: dpa

Osnabrück. Am Donnerstag hat in der österreichischen Fußball-Bundesliga der Tabellenzweite Austria Wien gegen den bereits feststehenden Meister Red Bull Salzburg trotz einer 2:0-Führung noch 2:3 verloren. Nach dem Schlusspfiff war Wiens Trainer Thorsten Fink wegen einer vermeintlichen Fehlentscheidung des Schiedsrichters äußerst gereizt und stellte in einem hitzigen Wortgefecht die Kompetenz der TV-Reporter infrage.