Relegation Elfmeter-Geschenk lässt VfL hoffen - 1:0 gegen Braunschweig

Mario Gomez (l.) schießt den VfL Wolfsburg zum 1:0-Sieg. Foto: Julian Stratenschulte

Wolfsburg. In einem Nervenspiel hat der VfL Wolfsburg vorgelegt. Mario Gomez trifft per Handelfmeter. Eine äußerst strittige Entscheidung, die Eintracht fühlt sich benachteiligt. Teil zwei des Relegations-Krimis gibt es am Montag in Braunschweig.