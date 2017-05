Osnabrück. Bundesligastart 2017: Wann beginnt die neue Bundesliga-Saison 2017/18? Wir haben alle wichtigen Termine der neuen Spielzeit in der 1. Bundesliga und alle Informationen zum Bundesligastart.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat bereits vor einigen Wochen den Rahmenterminkalender für die neue Bundesliga-Saison 2017/18 präsentiert. Demnach beginnt die 1. Bundesliga 2017/18 am Wochenende vom 18. bis 20. August 2017. Das Eröffnungsspiel am Freitag, 18. August 2017, wird der deutsche Meister FC Bayern München ausrichten. Wer der Gegner sein wird, wird mit der Veröffentlichung des Bundesliga-Spielplans bekannt gegeben.

Bundesligastart 2017: Spielplan wird am 29. Juni 2017 veröffentlicht

Veröffentlicht wird der Spielplan für die neue Bundesliga-Saison 2017/18 am 29. Juni 2017. Während der Bundesligastart 2017 auf den 18. August terminiert ist, beginnt die 2. Bundesliga bereits am Wochenende vom 28. bis 31. Juli 2017. Danach steht der Supercup an, in dem der deutsche Meister gegen den Pokalsieger spielt. Im DFB-Pokalfinale 2017 stehen sich am Samstag, 27. Mai 2017, Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund gegenüber. (Wer wechselt im Sommer den Verein? Alle Infos in unserem Transferticker.)

Die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals 2017/18 ist für den 11. bis 14. August 2017 angesetzt. Ausgelost wird die 1. Runde am 11. Juni 2017. In der 1. Bundesliga beginnt die Winterpause nach dem 17. Dezember 2017. Die Bundesliga-Saison 2017/18 endet schließlich mit dem letzten Spieltag am 12. Mai 2018. Im Sommer können sich die Fußballfans dann auf die Weltmeisterschaft 2018 in Russland freuen.

Bundesliga-Saison 2017/18: Alle Termine im Überblick

Wir haben alle wichtigen Termine der neuen Bundesliga-Saison 2017/18 im Rahmenterminkalender im Überblick.

Rahmenterminkalender 2017/18: