Mittlerweile in Chicago Manchesters Europa-League-Sieg: Auch Schweinsteiger beteiligt

Stockholm. Weltmeister ist er längst, Champions-League-Gewinner auch. Dazu kann sich Bastian Schweinsteiger seit Mittwochabend auch zumindest ein bisschen wie ein Europa-League-Sieger fühlen.

Sein ehemaliger Club Manchester United gewann diesen Titel durch einen 2:0-Endspiel-Sieg gegen Ajax Amsterdam. Schweinsteigers Anteil an diesem Erfolg ist zwar überschaubar, aber dennoch statistisch erfasst: Für 28 Minuten wurde er im Februar beim Zwischenrunden-Spiel gegen den französischen Club AS Saint-Etienne (1:0) eingewechselt. Erst danach wechselte der 32-Jährige zu Chicago Fire in die USA.

Seinen Freunden aus Manchester gratulierte Schweinsteiger gleich nach dem Sieg gegen Ajax via Twitter. „Europa League Sieger! Gratulation an Manchester United und meine früheren Teamkollegen“, schrieb er.