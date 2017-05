Osnabrück. TV-Planer: Die ARD zeigt eine Konferenz mit den Endspielen der DFB-Landespokale live im TV und Stream. Auf Sport1 ist das BBL-Playoff-Halbfinale mit FC Bayern gegen Brose Bamberg live im Free-TV zu sehen. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Donnerstag, 25. Mai 2017.

Was läuft heute am Donnerstag, 25. Mai 2017, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

BBL-Playoffs live im TV und Live-Stream: Halbfinale mit FC Bayern - Brose Bamberg live

Auf n-tv gibt es die ersten beiden freien Trainings der Formel 1 live im TV und Livestream zu sehen. Ab 9.55 und 13.55 Uhr ist der Nachrichtensender vor dem Grand Prix von Monaco in Monte Carlo live dabei. Der Große Preis von Monaco wird am Sonntag, 28. Mai 2017, ab 14 Uhr ausgefahren. Über die Internetseite von n-tv kann die Formel 1 live im Stream mitverfolgt werden.

So sehen Sie den Grand Prix von Monaco in der Formel 1 live im TV und Livestream.

An diesem Donnerstag ist der „Finaltag der Amateure“ live in der ARD. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt die DFB-Landespokalendspiele live im TV und Live-Stream. In insgesamt drei Konferenzschaltungen werden ab 12.35, 14.45 und 17 Uhr die Finalspiele der Landespokale live im Free-TV übertragen. Das Endspiel vom VfL Osnabrück gegen den Lüneburger SK ist in der Konferenz ab 14.45 Uhr zu sehen. Am Ende des Artikels finden Sie eine Übersicht mit den Live-Konferenzen der ARD. Über die ARD-Mediathek kann der DFB-Landespokal live im Stream gesehen werden. Ab 20.15 Uhr zeigt das Erste zudem die Bundesliga-Relegation mit dem VfL Wolfsburg gegen Eintracht Braunschweig live im TV und Livestream.

So sehen Sie die Relegation 2017 mit VfL Wolfsburg gegen Eintracht Braunschweig live im TV und Livestream.

Sport1 zeigt ausgewählte Spiele der BBL-Playoffs live im Free-TV und Live-Stream. Derzeit läuft in der Endrunde des deutschen Basketballs das Halbfinale. Ab 17.30 Uhr überträgt Sport1 das zweite Spiel vom FC Bayern München gegen Brose Bamberg live im TV und Stream. Das erste Spiel im „Best of 5“-Modus des Halbfinals gewann der FC Bayern deutlich. Auf der Internetseite von Sport1 ist das BBL-Playoff-Halbfinale live im Stream zu sehen. Alle weiteren Live-Übertragungen können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Donnerstag, 25. Mai 2017, rund um Sport live im TV und Live-Stream: